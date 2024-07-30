في اليوم العالمي للصداقة... أهداف كبيرة ومحبة أكبر!

نحن نعيش في عالم صعب. بين سوء التواصل، وسوء المعاملة، وانعدام الثقة، والتمييز، والخلاف الثقافي، يبدو أن إعطاء الأولوية للسلام ليس له حضور كبير في المجتمع العالمي.وقررت الأمم المتحدة تذكيرنا جميعا بأن هناك بعض الخير في هذا العالم، وذلك من خلال إعلان اليوم العالمي للصداقة لأول مرة في عام 2011؛ بهدف ربط الناس وبناء الجسور بين الثقافات والبلدان وحتى الأيديولوجيات.الصداقة والاتصالات مرادفة للترابط، وبناء تلك الروابط المشتركة يتجاوز مشاركة سمة أو خاصية أو هواية مفضلة مع شخص أو مجموعة أخرى، ولكنه يشمل أيضًا تعزيز الالتزام العالمي وفهم التنوع والشمول. وحتى في اختلافاتنا، يمكننا أن نجد أرضية مشتركة.إن المظهر الجسدي، والاختلاف في الآراء، ووجهات النظر السياسية، والأذواق، والموسيقى، وغير ذلك، ليست أسبابًا للفصل بين الناس. العلاقات أكبر من ذلك، وتعمل الأمم المتحدة على تعزيز اللطف والعمل الجماعي في شهر تموز من كل عام.إن الاحتفال بالصداقات من خلال أشياء بسيطة مثل رسالة مختصرة، أو تناول القهوة، أو الذهاب إلى حفلة موسيقية، أو القيام برحلة إلى المركز التجاري، كلها طرق للعثور على القواسم المشتركة. مرة أخرى، لدينا قواسم مشتركة أكثر مما ندرك جميعا. وأي فكرة تقلل من كمية الكراهية والازدراء المنتشرة في كل أنحاء العالم هي الفكرة التي نريد أن نتقاسمها. نود أن نعتقد أن هناك شيئًا مشتركًا بيننا جميعًا.وقبل أن تحدد الأمم المتحدة يوم الصداقة العالمي، تم اقتراح أول يوم عالمي للصداقة في عام 1958 من قبل حملة الصداقة الصليبية العالمية، وهي منظمة مدنية دولية تقوم بحملات لتعزيز الثقافة السلمية من خلال الصداقة.