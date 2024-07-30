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نسي الأطباء إزالته... امرأة تعثر على "جسم غريب" في معدتها بعد عامين من خضوعها لعملية جراحية!

منوعات
2024-07-30 | 04:40
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نسي الأطباء إزالته... امرأة تعثر على &quot;جسم غريب&quot; في معدتها بعد عامين من خضوعها لعملية جراحية!
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نسي الأطباء إزالته... امرأة تعثر على "جسم غريب" في معدتها بعد عامين من خضوعها لعملية جراحية!

نسي الأطباء إزالته... امرأة تعثر على "جسم غريب" في معدتها بعد عامين من خضوعها لعملية جراحية!

تمكن أطباء من إزالة قطعة قماش من داخل جسد امرأة بعد عامين من إجرائها عملية جراحية لإزالة ورم سرطاني في البرازيل.

وتم إخراج قطعة القماش التي يبلغ طولها 20 سم من مارييل فيدال، البالغة من العمر 58 عامًا، أثناء إجراء عملية جراحية يوم 22 تموز في مستشفى Beneficencia Portuguesa de Santos في مدينة سانتوس في ساو باولو.

وقالت ابنتها ستيفاني فيدال لمنفذ الأخبار البرازيلي G1، إن فيدال لا تزال في المستشفى بينما ينتظر الأطباء الآن تحديد ما إذا كانت ستحتاج إلى عملية جراحية أخرى. 

وبدأت مارييل تعاني من آلام في المعدة وفقدان الوزن وهي الأعراض نفسها التي كانت تعاني منها قبل اكتشاف السرطان.

وفحصت مارييل حقيبة البول الخاصة بها في 20 تموز ولاحظت أنها مملوءة بالمواد مما دفعها وعائلتها إلى التواصل مع أطبائها الذين اعتقدوا أنه براز جاف وقرروا إدخالها إلى المستشفى لإجراء المزيد من الاختبارات في 21 تموز.

واكتشف أحد الأطباء لاحقاً قطعة قماش داخل الكيس عندما بدأ باستخراجها، وتمكن من إزالة 10 سنتيمترات من القماش في المحاولة الأولى و10 سنتيمترات أخرى في المحاولة الثانية.

ومن جهتها، قالت ابنتها ستيفاني إن مارييل ستقوم بتعيين محامٍ لاتخاذ اجراءات قانونية ضد المستشفى.

ولفت مستشفى كوباتاو البلدي إلى أنه كان على اتصال بمارييل فيدال لضمان شفائها وتقديم الدعم لها ولعائلتها، مضيفاً أيضًا أن الجراح الذي أجرى العملية الجراحية للمرأة في تموز 2022، لم يعد عضوًا في فريقه الجراحي.

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