ليلة زفاف تنتهي بكارثة: عروس تواجه مصيراً مأساوياً في روسيا والأسباب مجهولة!

سقطت عروس عارية عن ارتفاع 160 قدماً من شقتها في ليلة زفافها الأمر الذي أدى إلى وفاتها.وفي التفاصيل، سقطت كسينيا فوديانيتسكايا، 23 عاماً، من نافذة شقتها في الطابق الخامس عشر في مبنى سكني شاهق تتقاسمه مع عريسها كونستانتين، 24 عاماً، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.واستجوبت الشرطة العريس الذي شعر بالحزن بعدما هرع إلى الطابق السفلي للعثور على جثة زوجته، ونفى وجود أي دور له في سقوطها.ولم تعتقل الشرطة الزوج، لكنها أصدرت تقييماً أولياً أشارت فيه إلى أن وفاة كسينيا كانت عرضية.والجدير ذكره أن كيسينيا توفيت بعد عودتها وزوجها إلى منزلهما بعد حفل الزفاف مباشرةً.