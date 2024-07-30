ألقت طفلها المولود حديثاً في سلّة المهملات... أم تثير موجة غضب عارمة في أميركا وهذه قصتها!

قدمت أم مراهقة كانت تعيش على ما يبدو في البلاد بشكل غير قانوني عذرًا مقززًا لوضع طفلها حديث الولادة في كيس القمامة قبل إلقائه في سلة المهملات.وتم القبض على إيفيريلدا كوكس أجتسلام، 18 عامًا، وهي مواطنة من غواتيمالا، يوم الخميس الفائت بعدما تركت طفلها الرضيع وحبله السري لا يزال معلقًا في سلة المهملات خارج مبنى سكني في هيوستن، تكساس، في 21 تموز.وزُعم أنها أخبرت الشرطة في أعقاب ذلك أنها لم تملك أي خيار سوى وضع الطفل في سلة المهملات لأنها لا تريد أن ينفصل حبيبها عنها، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها منظمة Law & Crime.وكشفت الوثائق المذكورة أنها أنجبت الطفل "على الأرض خلف شاحنة الطعام حيث تعمل"، ثم أخذته ووضعته في سلة المهملات.وكتب القاضي في أمر الكفالة أن أجتسلام وضعت الطفل والمشيمة والحبل السري في كيس القمامة ثم رمته في سلة المهملات، مشيراً إلى أنه تم التقاط الأمر بواسطة كاميرات المراقبة.وسمع أحد المارة بكاء الطفل من سلة المهملات فاتصل برقم 911، وحضر ضباط قسم الشرطة وأفراد الطوارئ إلى مكان الحادث حوالي الساعة 1:15 مساءً.ووضع الطفل الذي نجا من الحادث تحت رعاية خدمات حماية الطفل بعد فحصه في المستشفى وصدور تقرير أنه بصحة جيدة.واتُهمت أجتسلام بارتكاب جناية واحدة تتعلق بالتخلي عن طفل من دون نية العودة، ومثلت أمام المحكمة يوم الجمعة الفائت حيث وبخها القاضي.كما أوقفت إدارة الهجرة والجمارك إطلاق سراحها، وأشارت وثائق المحكمة إلى أنه تم القبض عليها سابقًا في عام 2023 من قبل الجمارك ودوريات الحدود بالإضافة إلى معاناتها من إعاقة عقلية.