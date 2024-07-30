زوجة ميسي "ككل النساء"... راقبت هاتف زوجها لمعرفة مع من يتواصل (صورة)

حاولت زوجة نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي استراق النظر على هاتف زوجها ومراقبته لمعرفة مع من يتواصل، وإذا كان يتحدث مع نساء أخريات.

وانتشرت الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصدت عدسات الباباراتزي لقطة طريفة لأنتونيلا وهي تراقب هاتف ميسي، الذي كان مشغولاً بتصفح بعض المواقع الإلكترونية، أثناء جلوسهما في المدرجات لمشاهدة مباراة إنتر ميامي ضد فريق بويبلا.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع الصورة التي انتشرت على الإنترنت، وأشاروا إلى أن "النساء جميعهن متشابهات حتى وإن كان زوجها أفضل لاعب في التاريخ". كما أن بعض الرجال حذروا ميسي بالقول "احذر، النساء محترفات في كشف الخيانة".

وحققت الصورة حققت أكثر من 18 مليون مشاهدة وجمعت أكثر من 10 آلاف تعليق.

وفي جانب آخر، كشفت تقارير أرجنتينية أن ميسي، البالغ من العمر 37 عامًا، يخطط للانفصال عن زوجته أنتونيلا، البالغة من العمر 36 عامًا، بعد علاقة حب طويلة أثمرت عن ثلاثة أبناء: سيرو، تياغو، وماتيو.

وأشارت التقارير إلى أن ميسي وأنتونيلا يواجهان مشاكل زوجية لا يمكن حلها، وقد وصلا إلى طريق مسدود في علاقتهما، مما دفعهما لاتخاذ قرار الانفصال. حتى الآن، لم يعلق أي من الزوجين على هذه الأنباء.