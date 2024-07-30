الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ما فعلته هذه الشابة لتفرق صديقتها عن زوجها صادم... "لقد خدعتني وهذا ما حصل"!
منوعات
2024-07-30 | 11:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ما فعلته هذه الشابة لتفرق صديقتها عن زوجها صادم... "لقد خدعتني وهذا ما حصل"!
روى رجل قصته في حديث لموقع
ذا صن
، وقال: "لقد خدعتني أفضل صديقة لزوجتي كالأحمق. لقد سمحت لها بالتلاعب بي والآن أصبح زواجي ميتًا تمامًا".
وأوضح أن "لقد بدأ كل شيء عندما ظهرت عند باب منزلي. بدت مستاءة للغاية عندما أوضحت أنها شعرت بأنها مضطرة أخلاقياً لإخباري بأن زوجتي كانت على علاقة غرامية."
وتابع: "واجهت زوجتي وصدمت عندما اعترفت بأنها كانت تقيم علاقة جنسية مع صديقها القديم... أنا رجل أبلغ من العمر 47 عامًا وزوجتي وصديقتها يبلغان من العمر 44 عامًا...غادرت زوجتي في تلك الليلة. لقد شعرنا بالاستياء الشديد وأنا آسف جدًا لأنني لم أغتنم الفرصة لأخبرها أنني أحبها وأردت حل المشكلة."
وأضاف الرجل: "في ذلك الوقت، كانت زوجتي تتلقى أكوامًا من رسائل الكراهية ولكن منذ اللحظة التي انتقلت فيها للعيش خارج المنزل، توقف كل شيء... أصبحت صديقة زوجتي هي صديقتي المقربة. كانت تأتي باستمرار وتطبخ لي. وفي غضون ستة أشهر، أصبحنا عشاقا."
ولفت الرجل الى أن "حبيبتي قاطعت زوجتي تماماً، واصفة إياها بـ"الدنيئة" و"المثيرة للاشمئزاز"... لقد حذرتني زوجتي من أن صديقتها قد تكون مثيرة للمشاكل ومتلاعبة، لكنني لم أهتم بذلك... ثم ذات يوم واجهت حبيبتي مشاكل في نقل البيانات إلى هاتف جديد وطلبت المساعدة."
وروى: "بينما كنت أقستخدم هاتفها لاحظت وجود ملف يحمل اسم زوجتي. عند فتحت الملف، صدمت عندما رأيت نسخًا من كل رسائل الكراهية. ولم أقل لها كلمة حتى الآن... لا تزال تظهر في منزلي كالقاتلة المبتسمة... لقد اكتشفت مؤخرًا أن علاقة زوجتي قد انتهت وأود أن أرى ما إذا كان بإمكاننا حل الأمور.".
وختم: " لا أستطيع أن ألومها لأنها وجدت الحب في مكان آخر. لم أكن زوجًا محترمًا جدًا... أتساءل عما إذا كانت ستعود إلي".
آخر الأخبار
منوعات
فعلته
الشابة
لتفرق
صديقتها
زوجها
صادم...
"لقد
خدعتني
حصل"!
التالي
في اليوم العالمي للصداقة... أهداف كبيرة ومحبة أكبر!
لقّب بـ "معجزة العصر الحديث"... حادث مأساوي يودي بحياة شاب في أميركا: ماذا حصل؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-07-18
"أنا بحاجة لبعض الوقت لنفسي"... ما فعلته هذه الأم بطفلتها البالغة 7 سنوات صادم!
منوعات
2024-07-18
"أنا بحاجة لبعض الوقت لنفسي"... ما فعلته هذه الأم بطفلتها البالغة 7 سنوات صادم!
0
منوعات
2024-07-08
"أسوأ زميلة على الإطلاق"... سممت صديقتها بسبب هوسها بابنها: حادثة مروّعة بتفاصيل صادمة!
منوعات
2024-07-08
"أسوأ زميلة على الإطلاق"... سممت صديقتها بسبب هوسها بابنها: حادثة مروّعة بتفاصيل صادمة!
0
منوعات
2024-07-07
"لقد كان الأمر صادمًا"... طائرة تضطر لتغيير مسارها بعد تعرضها لصدمة برق وهذا ما حصل!
منوعات
2024-07-07
"لقد كان الأمر صادمًا"... طائرة تضطر لتغيير مسارها بعد تعرضها لصدمة برق وهذا ما حصل!
0
منوعات
2024-06-27
سممت الصودا الخاصة بزوجها بمبيد حشرات... والسبب صادم: "كان ينبغي علي أن أطلّقه"!
منوعات
2024-06-27
سممت الصودا الخاصة بزوجها بمبيد حشرات... والسبب صادم: "كان ينبغي علي أن أطلّقه"!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:17
جرفتهما الأمواج... رجل ينجو من الغرق مع كلبه بعد "اقترابهما من الموت"! (فيديو)
منوعات
15:17
جرفتهما الأمواج... رجل ينجو من الغرق مع كلبه بعد "اقترابهما من الموت"! (فيديو)
0
منوعات
14:18
اختفى منذ أكثر من 15 سنة... قضية غامضة تعود إلى الواجهة!
منوعات
14:18
اختفى منذ أكثر من 15 سنة... قضية غامضة تعود إلى الواجهة!
0
منوعات
13:30
"رحلة العمر" الرومانسية انتهت بكارثة... إصابة غيّرت حياة هذا الشاب العشريني!
منوعات
13:30
"رحلة العمر" الرومانسية انتهت بكارثة... إصابة غيّرت حياة هذا الشاب العشريني!
0
منوعات
11:52
مؤثرة عراقية شهيرة تتلقى هدية من خطيبها باهظة الثمن... فستان من الذهب! (فيديو)
منوعات
11:52
مؤثرة عراقية شهيرة تتلقى هدية من خطيبها باهظة الثمن... فستان من الذهب! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-07-29
ميقاتي تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري: الحل يجب أن يقوم على قاعدة التطبيق الكامل للقرار 1701
أخبار لبنان
2024-07-29
ميقاتي تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري: الحل يجب أن يقوم على قاعدة التطبيق الكامل للقرار 1701
0
منوعات
2024-04-23
"ماكرون قبل بداية الحياة السياسية... الرقص في الديسكو بشعر مستعار"... مقطع فيديو يثير الجدل فما حقيقته؟ (فيديو)
منوعات
2024-04-23
"ماكرون قبل بداية الحياة السياسية... الرقص في الديسكو بشعر مستعار"... مقطع فيديو يثير الجدل فما حقيقته؟ (فيديو)
0
فنّ
2024-07-27
بيونسيه تدعم فريق بلادها الى الاولمبياد بطريقة ابداعية... هكذا بدا المشهد! (فيديو)
فنّ
2024-07-27
بيونسيه تدعم فريق بلادها الى الاولمبياد بطريقة ابداعية... هكذا بدا المشهد! (فيديو)
0
خبر عاجل
2024-07-28
إعادة جدولة بعض رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم غد...
خبر عاجل
2024-07-28
إعادة جدولة بعض رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم غد...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:38
جنبلاط للـLBCI: نحن في حالة حرب وعلينا أن نتوقع كل شيء من اسرائيل... وهذا ما تمناه على "حزب الله"
أخبار لبنان
15:38
جنبلاط للـLBCI: نحن في حالة حرب وعلينا أن نتوقع كل شيء من اسرائيل... وهذا ما تمناه على "حزب الله"
0
أخبار دولية
14:27
البيت الأبيض: أميركا لا تعتقد بأن الحرب بين حزب الله وإسرائيل حتمية
أخبار دولية
14:27
البيت الأبيض: أميركا لا تعتقد بأن الحرب بين حزب الله وإسرائيل حتمية
0
أخبار لبنان
14:24
بو حبيب للـLBCI: ندين الضربة الاسرائيلية وسنقدّم شكوى ضد اسرائيل
أخبار لبنان
14:24
بو حبيب للـLBCI: ندين الضربة الاسرائيلية وسنقدّم شكوى ضد اسرائيل
0
أمن وقضاء
13:15
غارة اسرائيلية تستهدف حارة حريك... إليكم آخر المعطيات (فيديوهات)
أمن وقضاء
13:15
غارة اسرائيلية تستهدف حارة حريك... إليكم آخر المعطيات (فيديوهات)
0
خبر عاجل
12:57
معلومات أولية عن استهداف الطيران المعادي منطقة حارة حريك في محيط مستشفى بهمن (فيديو)
خبر عاجل
12:57
معلومات أولية عن استهداف الطيران المعادي منطقة حارة حريك في محيط مستشفى بهمن (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
12:45
إسرائيل عند تهديداتها بتوجيه ضربة لحزب الله والحزب سيردّ حتماً
تقارير نشرة الاخبار
12:45
إسرائيل عند تهديداتها بتوجيه ضربة لحزب الله والحزب سيردّ حتماً
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدمة النشرة المسائية 30-07-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدمة النشرة المسائية 30-07-2024
0
أخبار لبنان
08:28
تضافر جهود عناصر الدفاع المدنيّ وطوافات الجيش اللبنانيّ لإخماد النيران في أحراج عزيبة الفوقا
أخبار لبنان
08:28
تضافر جهود عناصر الدفاع المدنيّ وطوافات الجيش اللبنانيّ لإخماد النيران في أحراج عزيبة الفوقا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:52
اليكم آخر الارقام اللبنانية في أولمبياد باريس...
تقارير نشرة الاخبار
07:52
اليكم آخر الارقام اللبنانية في أولمبياد باريس...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:59
رويترز نقلا عن مصدر أمني: الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف
خبر عاجل
12:59
رويترز نقلا عن مصدر أمني: الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف
2
خبر عاجل
12:57
معلومات أولية عن استهداف الطيران المعادي منطقة حارة حريك في محيط مستشفى بهمن (فيديو)
خبر عاجل
12:57
معلومات أولية عن استهداف الطيران المعادي منطقة حارة حريك في محيط مستشفى بهمن (فيديو)
3
أخبار لبنان
13:08
أدرعي: هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس
أخبار لبنان
13:08
أدرعي: هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس
4
خبر عاجل
13:17
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مقرّب من حزب الله: الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قياديا عسكرياً في حزب الله
خبر عاجل
13:17
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مقرّب من حزب الله: الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قياديا عسكرياً في حزب الله
5
خبر عاجل
13:38
معلومات من أكثر من مصدر تفيد بأن الشخصية المستهدفة في الغارة الاسرائيلية هي فؤاد شكر
خبر عاجل
13:38
معلومات من أكثر من مصدر تفيد بأن الشخصية المستهدفة في الغارة الاسرائيلية هي فؤاد شكر
6
خبر عاجل
12:55
أنباء اولية عن استهداف اسرائيلي في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
12:55
أنباء اولية عن استهداف اسرائيلي في الضاحية الجنوبية
7
خبر عاجل
13:24
مصادر مستشفى بهمن للـLBCI: شهيدة وعدد من الجرحى وصلوا الى المستشفى جريح منهم في حالة حرجة
خبر عاجل
13:24
مصادر مستشفى بهمن للـLBCI: شهيدة وعدد من الجرحى وصلوا الى المستشفى جريح منهم في حالة حرجة
8
خبر عاجل
14:09
مصدران أمنيان لرويترز: نجاة القائد الكبير في حزب الله الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
خبر عاجل
14:09
مصدران أمنيان لرويترز: نجاة القائد الكبير في حزب الله الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More