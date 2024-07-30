الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"رحلة العمر" الرومانسية انتهت بكارثة... إصابة غيّرت حياة هذا الشاب العشريني!
منوعات
2024-07-30 | 13:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"رحلة العمر" الرومانسية انتهت بكارثة... إصابة غيّرت حياة هذا الشاب العشريني!
"رحلة العمر" الرومانسية انتهت بكارثة... إصابة غيّرت حياة هذا الشاب العشريني!
أُصيب شاب أسترالي بالشلل في الجزء السفلي من جسده بعد حادث مروع أثناء عطلته الأوروبية مع حبيبته، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، ادّخر جوردان ثيوبالد العشريني مع حبيبته لورا ماهوني لسنوات مبلغا من المال للقيام بـ"رحلة العمر" معا ولكن لم يتوقعا أن تتحول المغامرة إلى كابوس.
وقالت ماهوني إن جوردان قفز من جسر موستار الشهير في البوسنة، الأمر الذي أدى إلى تحطم فقرات عموده الفقري عند هبوطه في الماء، ما أدى إلى إصابته بشلل في الجزء السفلي من جسده.
ويمكث حاليا جوردان في وحدة العناية المركزة بعد خضوعه لعمليات جراحية معقدة، وشرحت ماهوني أن حبيبها يحب الحياة والمغامرة وركوب الأمواج.
ويُذكر أنه يتوجب على أي شخص يرغب في القفز من الجسر أولاً الحصول على إذن وتدريب حول كيفية الهبوط بأمان وتجنب الإصابة.
وأوضحت ماهوني أن رحلة جوردان نحو التعافي بدأت للتو، إذ خضع الأخير لعمليات عدة ويحتاج إلى أدوية إضافية للمساعدة في استقرار حالته.
وبعد العمليات الجراحية، تمكن جوردان من تحريك أصابع قدميه والوقوف لبضع ثوانٍ، واعتبرت ماهوني أنها علامات صغيرة ولكنها كفيلة بمنح الأمل.
آخر الأخبار
منوعات
العمر"
الرومانسية
انتهت
بكارثة...
إصابة
غيّرت
الشاب
العشريني!
التالي
في اليوم العالمي للصداقة... أهداف كبيرة ومحبة أكبر!
لقّب بـ "معجزة العصر الحديث"... حادث مأساوي يودي بحياة شاب في أميركا: ماذا حصل؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-06-28
"عيش وخلّيها لذيذة حياتك".. زين العمر ينشر أجمل أغاني الأمل والحياة
فنّ
2024-06-28
"عيش وخلّيها لذيذة حياتك".. زين العمر ينشر أجمل أغاني الأمل والحياة
0
منوعات
2024-05-07
"الدورة الشهرية تدمر حياتي... وتستمر أحيانا لمدة أربعة أشهر": ما تعاني منه الشابة العشرينية صادم!
منوعات
2024-05-07
"الدورة الشهرية تدمر حياتي... وتستمر أحيانا لمدة أربعة أشهر": ما تعاني منه الشابة العشرينية صادم!
0
منوعات
11:19
ما فعلته هذه الشابة لتفرق صديقتها عن زوجها صادم... "لقد خدعتني وهذا ما حصل"!
منوعات
11:19
ما فعلته هذه الشابة لتفرق صديقتها عن زوجها صادم... "لقد خدعتني وهذا ما حصل"!
0
منوعات
2024-07-29
لقّب بـ "معجزة العصر الحديث"... حادث مأساوي يودي بحياة شاب في أميركا: ماذا حصل؟
منوعات
2024-07-29
لقّب بـ "معجزة العصر الحديث"... حادث مأساوي يودي بحياة شاب في أميركا: ماذا حصل؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:17
جرفتهما الأمواج... رجل ينجو من الغرق مع كلبه بعد "اقترابهما من الموت"! (فيديو)
منوعات
15:17
جرفتهما الأمواج... رجل ينجو من الغرق مع كلبه بعد "اقترابهما من الموت"! (فيديو)
0
منوعات
14:18
اختفى منذ أكثر من 15 سنة... قضية غامضة تعود إلى الواجهة!
منوعات
14:18
اختفى منذ أكثر من 15 سنة... قضية غامضة تعود إلى الواجهة!
0
منوعات
11:52
مؤثرة عراقية شهيرة تتلقى هدية من خطيبها باهظة الثمن... فستان من الذهب! (فيديو)
منوعات
11:52
مؤثرة عراقية شهيرة تتلقى هدية من خطيبها باهظة الثمن... فستان من الذهب! (فيديو)
0
منوعات
11:19
ما فعلته هذه الشابة لتفرق صديقتها عن زوجها صادم... "لقد خدعتني وهذا ما حصل"!
منوعات
11:19
ما فعلته هذه الشابة لتفرق صديقتها عن زوجها صادم... "لقد خدعتني وهذا ما حصل"!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-07-29
ميقاتي تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري: الحل يجب أن يقوم على قاعدة التطبيق الكامل للقرار 1701
أخبار لبنان
2024-07-29
ميقاتي تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري: الحل يجب أن يقوم على قاعدة التطبيق الكامل للقرار 1701
0
منوعات
2024-04-23
"ماكرون قبل بداية الحياة السياسية... الرقص في الديسكو بشعر مستعار"... مقطع فيديو يثير الجدل فما حقيقته؟ (فيديو)
منوعات
2024-04-23
"ماكرون قبل بداية الحياة السياسية... الرقص في الديسكو بشعر مستعار"... مقطع فيديو يثير الجدل فما حقيقته؟ (فيديو)
0
فنّ
2024-07-27
بيونسيه تدعم فريق بلادها الى الاولمبياد بطريقة ابداعية... هكذا بدا المشهد! (فيديو)
فنّ
2024-07-27
بيونسيه تدعم فريق بلادها الى الاولمبياد بطريقة ابداعية... هكذا بدا المشهد! (فيديو)
0
خبر عاجل
2024-07-28
إعادة جدولة بعض رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم غد...
خبر عاجل
2024-07-28
إعادة جدولة بعض رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم غد...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:38
جنبلاط للـLBCI: نحن في حالة حرب وعلينا أن نتوقع كل شيء من اسرائيل... وهذا ما تمناه على "حزب الله"
أخبار لبنان
15:38
جنبلاط للـLBCI: نحن في حالة حرب وعلينا أن نتوقع كل شيء من اسرائيل... وهذا ما تمناه على "حزب الله"
0
أخبار دولية
14:27
البيت الأبيض: أميركا لا تعتقد بأن الحرب بين حزب الله وإسرائيل حتمية
أخبار دولية
14:27
البيت الأبيض: أميركا لا تعتقد بأن الحرب بين حزب الله وإسرائيل حتمية
0
أخبار لبنان
14:24
بو حبيب للـLBCI: ندين الضربة الاسرائيلية وسنقدّم شكوى ضد اسرائيل
أخبار لبنان
14:24
بو حبيب للـLBCI: ندين الضربة الاسرائيلية وسنقدّم شكوى ضد اسرائيل
0
أمن وقضاء
13:15
غارة اسرائيلية تستهدف حارة حريك... إليكم آخر المعطيات (فيديوهات)
أمن وقضاء
13:15
غارة اسرائيلية تستهدف حارة حريك... إليكم آخر المعطيات (فيديوهات)
0
خبر عاجل
12:57
معلومات أولية عن استهداف الطيران المعادي منطقة حارة حريك في محيط مستشفى بهمن (فيديو)
خبر عاجل
12:57
معلومات أولية عن استهداف الطيران المعادي منطقة حارة حريك في محيط مستشفى بهمن (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
12:45
إسرائيل عند تهديداتها بتوجيه ضربة لحزب الله والحزب سيردّ حتماً
تقارير نشرة الاخبار
12:45
إسرائيل عند تهديداتها بتوجيه ضربة لحزب الله والحزب سيردّ حتماً
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدمة النشرة المسائية 30-07-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدمة النشرة المسائية 30-07-2024
0
أخبار لبنان
08:28
تضافر جهود عناصر الدفاع المدنيّ وطوافات الجيش اللبنانيّ لإخماد النيران في أحراج عزيبة الفوقا
أخبار لبنان
08:28
تضافر جهود عناصر الدفاع المدنيّ وطوافات الجيش اللبنانيّ لإخماد النيران في أحراج عزيبة الفوقا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:52
اليكم آخر الارقام اللبنانية في أولمبياد باريس...
تقارير نشرة الاخبار
07:52
اليكم آخر الارقام اللبنانية في أولمبياد باريس...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:59
رويترز نقلا عن مصدر أمني: الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف
خبر عاجل
12:59
رويترز نقلا عن مصدر أمني: الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف
2
خبر عاجل
12:57
معلومات أولية عن استهداف الطيران المعادي منطقة حارة حريك في محيط مستشفى بهمن (فيديو)
خبر عاجل
12:57
معلومات أولية عن استهداف الطيران المعادي منطقة حارة حريك في محيط مستشفى بهمن (فيديو)
3
أخبار لبنان
13:08
أدرعي: هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس
أخبار لبنان
13:08
أدرعي: هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس
4
خبر عاجل
13:17
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مقرّب من حزب الله: الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قياديا عسكرياً في حزب الله
خبر عاجل
13:17
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مقرّب من حزب الله: الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قياديا عسكرياً في حزب الله
5
خبر عاجل
13:38
معلومات من أكثر من مصدر تفيد بأن الشخصية المستهدفة في الغارة الاسرائيلية هي فؤاد شكر
خبر عاجل
13:38
معلومات من أكثر من مصدر تفيد بأن الشخصية المستهدفة في الغارة الاسرائيلية هي فؤاد شكر
6
خبر عاجل
12:55
أنباء اولية عن استهداف اسرائيلي في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
12:55
أنباء اولية عن استهداف اسرائيلي في الضاحية الجنوبية
7
خبر عاجل
13:24
مصادر مستشفى بهمن للـLBCI: شهيدة وعدد من الجرحى وصلوا الى المستشفى جريح منهم في حالة حرجة
خبر عاجل
13:24
مصادر مستشفى بهمن للـLBCI: شهيدة وعدد من الجرحى وصلوا الى المستشفى جريح منهم في حالة حرجة
8
خبر عاجل
14:09
مصدران أمنيان لرويترز: نجاة القائد الكبير في حزب الله الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
خبر عاجل
14:09
مصدران أمنيان لرويترز: نجاة القائد الكبير في حزب الله الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More