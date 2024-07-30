"رحلة العمر" الرومانسية انتهت بكارثة... إصابة غيّرت حياة هذا الشاب العشريني!

في اليوم العالمي للصداقة... أهداف كبيرة ومحبة أكبر!

في اليوم العالمي للصداقة... أهداف كبيرة ومحبة أكبر!

لقّب بـ "معجزة العصر الحديث"... حادث مأساوي يودي بحياة شاب في أميركا: ماذا حصل؟