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اختفى منذ أكثر من 15 سنة... قضية غامضة تعود إلى الواجهة!

اختفى منذ أكثر من 15 سنة... قضية غامضة تعود إلى الواجهة!







وفي التفاصيل، جدّدت الشرطة محاولات الكشف عن ملابسات قضية جورج روس الذي ترك زوجته داخل سيارته المعطلة للبحث عن المساعدة إلا أنه اختفى منذ أكثر من 15 سنة.



واختفى الرجل في عام 2009 بعد أن قرر السير لمسافة 4 كيلومترات لاستلام سيارة أخرى للعودة مع زوجته إلى منزلهما، لكنه ذهب ولم يعد.



وسلّطت الشرطة الضوء على هذه القضية وغيرها من القضايا خلال الأسبوع الوطني للمفقودين، وتهتم السلطات دائما بزيادة الوعي بشأن حالات الاختفاء والقضايا التي لم تُحل حتى يومنا هذا.



ويُذكر أن التحقيقات كانت قد كشفت أنه وصل إلى منزله واستلم سيارة أخرى تم العثور عليها بعد بضعة أيام، وقالت الشرطة إن السيد جورج ربما كان يعاني من فقدان الذاكرة قبل اختفائه.



وقد اكتشف تحقيق طبي عام 2012 أن الوفاة ربما حدثت بالقرب من المنطقة التي عُثر فيها على سيارته، ولكن لم يتم معرفة سبب الوفاة.



وقال القائم بأعمال مفتش شرطة نيو ساوث ويلز مات هارمر اليوم إن التحقيقات ما زالت قائمة وهدف الشرطة تقديم بعض الراحة لأسرة السيد روس. عادت قضية اختفاء رجل مسن إلى الواجهة من جديد بعد أكثر من مرور عقد من الزمن أثناء محاولته البحث عن المساعدة عندما تعطّلت سيارته، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، جدّدت الشرطة محاولات الكشف عن ملابسات قضية جورج روس الذي ترك زوجته داخل سيارته المعطلة للبحث عن المساعدة إلا أنه اختفى منذ أكثر من 15 سنة.واختفى الرجل في عام 2009 بعد أن قرر السير لمسافة 4 كيلومترات لاستلام سيارة أخرى للعودة مع زوجته إلى منزلهما، لكنه ذهب ولم يعد.وسلّطت الشرطة الضوء على هذه القضية وغيرها من القضايا خلال الأسبوع الوطني للمفقودين، وتهتم السلطات دائما بزيادة الوعي بشأن حالات الاختفاء والقضايا التي لم تُحل حتى يومنا هذا.ويُذكر أن التحقيقات كانت قد كشفت أنه وصل إلى منزله واستلم سيارة أخرى تم العثور عليها بعد بضعة أيام، وقالت الشرطة إن السيد جورج ربما كان يعاني من فقدان الذاكرة قبل اختفائه.وقد اكتشف تحقيق طبي عام 2012 أن الوفاة ربما حدثت بالقرب من المنطقة التي عُثر فيها على سيارته، ولكن لم يتم معرفة سبب الوفاة.وقال القائم بأعمال مفتش شرطة نيو ساوث ويلز مات هارمر اليوم إن التحقيقات ما زالت قائمة وهدف الشرطة تقديم بعض الراحة لأسرة السيد روس.