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جرفتهما الأمواج... رجل ينجو من الغرق مع كلبه بعد "اقترابهما من الموت"! (فيديو)

جرفتهما الأمواج... رجل ينجو من الغرق مع كلبه بعد "اقترابهما من الموت"! (فيديو)







وفي التفاصيل، كان كارل هولدن، البالغ من العمر 33 عامًا، يسير على شاطئ لانكشاير مع الكلب رينغو، عندما جرفتهما الأمواج بشكل كارثي.



وأظهرت اللقطات الدرامية مهمة الإنقاذ الجريئة حيث كان الفريق يحاول انتشال كارل الذي كان يحمل رينغو لمنعه من الغرق.



وفي هذا السياق، قام متطوعو مؤسسة إنقاذ الحياة الملكية بسحب كارل إلى متن القارب حيث طلبوا منه ترك رينغو في المياه لفترة وجيزة لأنه "سيثبت لهم قدرته على السباحة"، وتم انتشاله بعد مدة قصيرة. أنقذ خفر السواحل البريطاني رجلاً كان يسير مع كلبه على طول الشاطئ قبل أن يجرفهما موج البحر، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، كان كارل هولدن، البالغ من العمر 33 عامًا، يسير على شاطئ لانكشاير مع الكلب رينغو، عندما جرفتهما الأمواج بشكل كارثي.وأظهرت اللقطات الدرامية مهمة الإنقاذ الجريئة حيث كان الفريق يحاول انتشال كارل الذي كان يحمل رينغو لمنعه من الغرق.وفي هذا السياق، قام متطوعو مؤسسة إنقاذ الحياة الملكية بسحب كارل إلى متن القارب حيث طلبوا منه ترك رينغو في المياه لفترة وجيزة لأنه "سيثبت لهم قدرته على السباحة"، وتم انتشاله بعد مدة قصيرة.