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ما كشفه جهاز الأشعة السينية داخل حقيبة هذا الرجل في أحد المطارات صادم! (صور)
منوعات
2024-07-31 | 10:07
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ما كشفه جهاز الأشعة السينية داخل حقيبة هذا الرجل في أحد المطارات صادم! (صور)
ما كشفه جهاز الأشعة السينية داخل حقيبة هذا الرجل في أحد المطارات صادم! (صور)
أُلقي القبض على سائح ياباني في مطار تايلاند بعد اكتشاف حوالي 500 ضفدع وحشرة كان يحاول تهريبها خارج البلاد عبر تحميلها داخل حقيبته، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، تم إيقاف رجل في الستينيات من عمره في مطار سوفارنابومي الدولي بعد أن أظهرت أجهزة الأشعة السينية صناديق من الحشرات المخبأة كانت قد وُضعت تحت ثيابه داخل أمتعته.
وأفادت التقارير أن الرجل كان قد حصل على إذن بأخذ 250 حشرة معه من تايلاند إلى اليابان ولكن تم العثور على حوالي ضعف هذا العدد معه داخل حقيبة السفر، ما دفع السلطات إلى التدخل.
وأظهرت صور مثيرة للرعب مجموعة كبيرة من الحاويات الصغيرة المليئة بالعناكب الكبيرة، الضفادع الحية، النمل والحشرات داخل الحقيبة.
وكان الرجل يخطط لشراء العقارب والحشرات الأخرى في تايلاند لبيعها في اليابان.
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