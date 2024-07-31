في هذا البلد العربي... 30% من الزوجات يضربن أزواجهنّ

صرّح استشاري الصحة النفسية في مصر، وليد هندي، أن المرأة المصرية تتصدر قائمة النساء في العالم من حيث ممارسة العنف الأسري ضد الأزواج.

وأوضح في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات المحلية "أن العنف الأسري يعود تاريخه إلى عشرات السنوات بسبب الظروف الاجتماعية المتنوعة".

وأشار هندي إلى إحصائيات رسمية من المركز القومي للعلوم الاجتماعية والجنائية، والتي تفيد بأن 30 في المئة من السيدات المتزوجات في مصر يضربن أزواجهن، وهذا يتضح من خلال محاضر الشرطة والتقارير الطبية في المستشفيات والقضايا المتداولة في المحاكم.

كما لفت استشاري الصحة النفسية إلى وجود مراكز أخرى تشير إلى أن نسبة تعرض الرجل للعنف من قبل زوجته تصل إلى نحو 50 في المئة في بعض الإحصائيات، رغم التركيز غالبًا على العنف الأسري الذي تتعرض له الزوجة من زوجها.