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بعد أن عاشت لسنة تقريبا داخل مسكن مماثل بظروفه للمريخ... هذا ما روته عالمة في ناسا عن تجربتها!
منوعات
2024-07-31 | 12:33
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بعد أن عاشت لسنة تقريبا داخل مسكن مماثل بظروفه للمريخ... هذا ما روته عالمة في ناسا عن تجربتها!
تبدي كيلي هاستون، وهي قائدة أوّل مهمة غير مسبوقة لوكالة ناسا، فخراً بأنها ساعدت في التحضير لرحلة مستقبلية إلى المريخ، من خلال تمضية 378 يوماً داخل مسكن مُشابه بظروفه للكوكب الأحمر، أُقيم في تكساس.
وكان هدف التجربة التي انتهت في أوائل تموز، يتمثّل في التوصل إلى فهم أفضل لكيفية تأثير عزل مماثل على أداء الطاقم وصحته. وتستغرق الرحلة ذهاباً وإياباً إلى المريخ أكثر من عامين، كحدّ أدنى.
ولا تزال بيانات المهمّة قيد التقييم، لكن بعد إقامتها مع ثلاثة مشاركين آخرين في المسكن، تقول هاستون إن التفكير في الذهاب إلى المريخ، وهذه المرة بشكل فعلي، يتّسم بـ"صعوبة أكبر بعد التجربة" التي عاشتها.
وعن أكثر ما افتقدته خلال المهمّة، تقول المرأة الخمسينية لوكالة فرانس برس "الناس بلا شك"، مضيفةً "تعيّن عليّ البقاء في هذا المسكن لعام إضافي والاستمرار في ظل صعوبات كثيرة أخرى، لكنّ أحبائي... افتقدتهم كثيراً".
وكانت فترة كل الاتصالات مع العالم الخارجي تختلف من المدة التي تستغرقها عادة بين الأرض والمريخ، أي ما يصل إلى عشرين دقيقة (نحو أربعين رحلة ذهابا وإيابا). ويمكن تسلم أو إرسال عدد قليل من مقاطع الفيديو الكبيرة جداً.
وتقول عالمة الأحياء إنه بُعد تصعب إدارته "عندما يكون أصدقاؤك أو عائلتك أمام تحديات هائلة، لا تكون قادراً على دعمهم في الوقت المناسب".
- صندوق رمل -
واقتصر التواصل البشري الوحيد لها مع زملائها الثلاثة في الفريق.
وتقول "كنّا نتناول الوجبات معاً حتى آخر اللحظات"، مضيفةً "لقد أمضينا وقتاً كثيراً معاً يومياً، وليس في العمل فقط".
وترى أنّ النقطة الرئيسية تمثّلت في حرص الجميع على عدم التأثير بصورة كبيرة على الآخرين في حال انخفاض المعنويات.
وتبلغ مساحة المنزل الذي عاشوا فيه 160 متراً مربعاً وكان يتضمّن غرفاً مشتركة وغرف نوم وحديقة نباتية صغيرة. وسُمّي هذا المسكن الذي أقيم في هيوستن بتقنية ثلاثية الأبعاد "مارس دون ألفا".
واستُخدمت مساحة خارجية زائفة لم تكن في الهواء الطلق، بل ضمن بيئة أعيد تشكيلها لتكون مماثلة لبيئة المريخ برماله الحمراء، بهدف محاكاة عمليات السير في الفضاء.
وسُميت هذه المساحة "صندوق الرمل"، وكان المشاركون ينفّذون فيها مهاماً ضمن فرق ومرتدين بزاتهم، مع تلقي إرشادات من مشارك آخر في الداخل.
- "واقعية جداً" -
وتقول الكندية المقيمة راهناً في كاليفورنيا "كنّا في بعض الأيام نرغب في الخروج من المسكن، لن أكذب عليكم"، مضيفةً "لكنني تفاجأت بنفسي لعدم شعوري برغبة قصوى في ممارسة الأنشطة الخارجية حتى مرحلة متأخرة جداً من المهمة".
وتضيف هاستون التي أنجزت أعمال تطريز كثيرة خلال فترة المهمّة "كنّا نشعر بالملل أيضاً. لكنّ الأمر واقعي جداً لرحلة فضائية طويلة كتلك المتوجّهة إلى المريخ".
وكانت المدة الطويلة للتجربة عاملاً أساسياً في إعادة إنشاء الظروف بشكل واقعي قدر الإمكان. وقد تم تنفيذ مهام طويلة أخرى في السابق، في هاواي (Hi-SEAS) على سبيل المثال، لكنّ ناسا لم تكن مسؤولة بشكل مباشر في ذلك الوقت.
وتؤكد هاستون أنّ عملية المحاكاة لا يمكنها بالطبع توفير إجابات على "مختلف الأسئلة". وتقول "لكنني أعتقد أنّ هناك بعض الأمور التي يمكننا المساعدة فيها".
وسُجّل كل طعام تناوله المشاركون في المهمة، كما جُمعت عيّنات من اللعاب والدم والبول خاصة بهم، بالإضافة إلى تسجيل عادات النوم والأداء الجسدي والمعرفي لهم.
وتقول مديرة مهمة ناسا غريس دوغلاس "إنّ الطعام مرتبط بمختلف جوانب صحة الإنسان وأدائه". وأوضحت في تدوين صوتي (بودكاست) للوكالة أنّ الذهاب إلى المريخ يستلزم احتساب كل غرام من الامتعة، لذا يُعدّ التمييز بين ما هو ضروري وغير ضروري أمراً أساسياً.
وتؤكد أنّ كمية الطعام التي ينبغي اصطحابها تشكّل إحدى المسائل الرئيسية التي يُفترض أن يجيب عليها برنامج شابيا CHAPEA، الذي يتضمّن ثلاث مهام من بينها مهمة كيلي هاستون.
ولم تتم معاينة سوى تفاصيل قليلة بشأن المهام المعيّنة التي تم إنجازها، أو العقبات التي تصوّرتها وكالة ناسا لاختبار الطاقم، لأن معظمها سيتعيّن تكراره من أجل جمع أقوى بيانات ممكنة. ومن المقرر إنجاز المهمة الثانية في العام 2025.
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