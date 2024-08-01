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كلبته "نبّهته" بإصابته بمرض خطير... تعرفوا على قصة هذا الرجل!

منوعات
2024-08-01 | 05:31
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كلبته &quot;نبّهته&quot; بإصابته بمرض خطير... تعرفوا على قصة هذا الرجل!
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كلبته "نبّهته" بإصابته بمرض خطير... تعرفوا على قصة هذا الرجل!

كلبته "نبّهته" بإصابته بمرض خطير... تعرفوا على قصة هذا الرجل!

تحدث مارك ألين، الذي أُزيل نصف وجهه بعد أن اكتشفت كلبته إصابته بورم سرطاني عدواني، عن أهمية عدم تجاهل الأشخاص للأعراض الصحية، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، أُعطي مارك ألين بضعة أسابيع فقط للعيش في 2017 وخضع لعملية جراحية استمرت 10 ساعات لإزالة السرطان من أنفه.

وكان الرجل الستيني قد تجاهل في السابق أعراضه لمدة سنة، ما تسبب في انتشار الورم في معظم الجانب الأيمن من وجهه وكان بحاجة إلى جراحة كبيرة.

وقد شمل ذلك استبدال عظام وجنتيه بعظام من الحوض، وإزالة تجويف عينه اليمنى واستبدال فكه بألواح من التيتانيوم.

وكان قد لاحظ ألين أن كلبته جيسي تتصرف بغرابة إذ كانت تدفعه بقوة وتداعبه وتبدي عاطفة مفرطة تجاهه، لكنه لم يبالِ في ذلك الوقت.

ولم يدرك أن سلوك كلبته غير المعتاد كان بسبب حاسة الشم المذهلة لديها إلا بعد زيارته لطبيبه العام في العام التالي.

وفي هذا السياق، قرأ الرجل مقالات عن قدرة الكلاب على رصد السرطان وأمراض القلب من خلال حاسة الشم لديها، ومن خلال التدريبات المختصة، تصبح الكلاب قادرة على تنبيه الناس.

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