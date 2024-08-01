دراسة تثير الجدل... هل يتشابه الأشخاص الذين يحملون الأسماء نفسها؟

كلبته "نبّهته" بإصابته بمرض خطير... تعرفوا على قصة هذا الرجل!

كلبته "نبّهته" بإصابته بمرض خطير... تعرفوا على قصة هذا الرجل!

بعد مرور عام على الفضيحة... نجم "بي بي سي" السابق هيو إدواردز يقرّ بالاستحصال على "صور غير لائقة لأطفال"!