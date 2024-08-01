الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"متلازمة اللهجة الأجنبية"... ما حصل مع هذه المرأة بعد إصابتها بنوبة قلبية صادم! (فيديو)

منوعات
2024-08-01 | 11:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;متلازمة اللهجة الأجنبية&quot;... ما حصل مع هذه المرأة بعد إصابتها بنوبة قلبية صادم! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"متلازمة اللهجة الأجنبية"... ما حصل مع هذه المرأة بعد إصابتها بنوبة قلبية صادم! (فيديو)

"متلازمة اللهجة الأجنبية"... ما حصل مع هذه المرأة بعد إصابتها بنوبة قلبية صادم! (فيديو)

تغيرت لهجة امرأة بريطانية وأصبحت سويدية على الرغم من أنها لم تزر البلاد مطلقًا، إثر إصابتها بحالة طبية نادرة إذ طلبت المساعدة لاستعادة صوتها الطبيعي.

وفي التفاصيل، خافت الستينية جورجينا غيلي ألا تستطيع استعادة لهجتها الطبيعية بعد تغير لهجتها قبل ثلاث سنوات ليشخّص الأطباء حالتها بأنها مصابة بحالة نادرة للغاية تسمى متلازمة اللهجة الأجنبية.

وقالت المرأة البريطانية إن اضطراب الكلام يحدث عادةً كمضاعفات لسكتة دماغية أو إصابة في الرأس، وتُسأل الأخيرة دائما عما إذا كانت من السويد.

وكانت قد أُصيبت غيلي بنوبة قلبية قبل بضعة أشهر، وكانت تشعر بتحسن في حالتها الصحية وقررت العودة إلى العمل إلى أن لاحظت اضطراب كلماتها خلال إجرائها مكالمة هاتفية مع شقيقتها.

كذلك، شرحت غيلي أنها زارت عددًا من أطباء الأعصاب على أمل استعادة لهجتها الأصلية ولكنها تخشى أن ترافقها إلى الأبد، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.
 

آخر الأخبار

منوعات

اللهجة

الأجنبية"...

المرأة

إصابتها

بنوبة

قلبية

صادم!

(فيديو)

LBCI التالي
كلبته "نبّهته" بإصابته بمرض خطير... تعرفوا على قصة هذا الرجل!
بعد مرور عام على الفضيحة... نجم "بي بي سي" السابق هيو إدواردز يقرّ بالاستحصال على "صور غير لائقة لأطفال"!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
11:12

محمد المجذوب في تخرّج شقيقته مع العائلة: "أحلا دكتورة بالعالم" (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
05:15

"تأثرت ولكن"... رد ناري من وصيفة ملكة جمال لبنان سيبال بو شعيا على المتنمرين ونور عريضة: إنت 10/10! (فيديو)

LBCI
فنّ
04:30

أطفال يقدّمون عرضًا مسرحيا يجسّد برنامج "أكرم من مين"... وهذا ما قاله وسام حنا! (فيديو)

LBCI
رياضة
2024-07-31

"زوجتي"... كريستيانو رونالدو يثير التساؤلات: هل تزوج من جورجينا رودريغيز؟ (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:12

رياضي أولمبي إيطالي فقد خاتم زواجه في حفل الافتتاح... واعتذار من القلب لزوجته (صورة)

LBCI
منوعات
10:52

دراسة تثير الجدل... هل يتشابه الأشخاص الذين يحملون الأسماء نفسها؟

LBCI
منوعات
05:31

كلبته "نبّهته" بإصابته بمرض خطير... تعرفوا على قصة هذا الرجل!

LBCI
منوعات
2024-07-31

بعد مرور عام على الفضيحة... نجم "بي بي سي" السابق هيو إدواردز يقرّ بالاستحصال على "صور غير لائقة لأطفال"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:46

مقدمة النشرة المسائية 1-8-2024

LBCI
آخر الأخبار
11:47

إسرائيل تدعو مواطنيها إلى توخي الحذر الشديد في الخارج محذرة من تهديدات من إيران وحماس وحزب الله

LBCI
أخبار دولية
01:23

الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية سيطلب من الجنائية الدولية إدانة مادورو بشأن "حمام الدم" في فنزويلا

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-30

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: هناك مؤشرات متزايدة تفيد بمقتل فؤاد شكر في الغارة على ضاحية بيروت الجنوبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:29

وزير الصحة يؤكد رفع جهوزية الكوادر الطبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:31

اسرائيل تعلن مقتل الضيف الشهر الماضي وحماس تنفي

LBCI
أخبار لبنان
06:00

السفير المصري في عين التينة ووزارة الخارجية: توسع دائرة الصراع سيؤدي الى عواقب وخيمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:52

قبل ساعات من تشييع فؤاد شكر وكلمة نصرالله هكذا تبدو الاجواء من الضاحية الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

اسرائيل تقتل طفلين وثلاث سيدات في ضاحية بيروت الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هذا مصير القيادي في حزب الله فؤاد شكر...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الإغتيالات الإسرائيلية تصل إلى أبرز قياديي حماس وحزب الله لينضما إلى عشرات القياديين المستهدفين... فمن هم هؤلاء القياديين؟

LBCI
أخبار دولية
13:45

هكذا اغتيل اسماعيل هنية!

LBCI
رياضة
13:40

آخر أرقام أعضاء المنتخب اللبناني في الألعاب الأولمبية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
05:15

"تأثرت ولكن"... رد ناري من وصيفة ملكة جمال لبنان سيبال بو شعيا على المتنمرين ونور عريضة: إنت 10/10! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
15:55

وكالة فارس: مقتل مستشار عسكري إيراني في الغارة التي نفذتها اسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
13:30

حزب الله ينعى الشهيد القائد فؤاد شكر

LBCI
خبر عاجل
06:52

مسؤولون أميركيون ينفون للـLBCI ادعاءات جريدة الأخبار ويؤكدون أنه لم تُعطَ أي ضمانات للمسؤولين اللبنانيين بأن الضربة الإسرائيلية التي حصلت كانت ستكون خارج بيروت والضاحية

LBCI
أخبار دولية
04:35

الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف في ضربة الشهر الماضي على غزة

LBCI
أخبار دولية
06:19

القيادي في حماس محمود مرداوي ردا على الجيش الاسرائيلي: الضيف بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله

LBCI
أخبار لبنان
04:03

طيران الشرق الاوسط: رحلات 1 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء 6 رحلات

LBCI
أخبار دولية
13:45

هكذا اغتيل اسماعيل هنية!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More