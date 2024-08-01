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"متلازمة اللهجة الأجنبية"... ما حصل مع هذه المرأة بعد إصابتها بنوبة قلبية صادم! (فيديو)

"متلازمة اللهجة الأجنبية"... ما حصل مع هذه المرأة بعد إصابتها بنوبة قلبية صادم! (فيديو)





وفي التفاصيل، خافت الستينية جورجينا غيلي ألا تستطيع استعادة لهجتها الطبيعية بعد تغير لهجتها قبل ثلاث سنوات ليشخّص الأطباء حالتها بأنها مصابة بحالة نادرة للغاية تسمى متلازمة اللهجة الأجنبية.



وقالت المرأة البريطانية إن اضطراب الكلام يحدث عادةً كمضاعفات لسكتة دماغية أو إصابة في الرأس، وتُسأل الأخيرة دائما عما إذا كانت من السويد.



وكانت قد أُصيبت غيلي بنوبة قلبية قبل بضعة أشهر، وكانت تشعر بتحسن في حالتها الصحية وقررت العودة إلى العمل إلى أن لاحظت اضطراب كلماتها خلال إجرائها مكالمة هاتفية مع شقيقتها.



كذلك، شرحت غيلي أنها زارت عددًا من أطباء الأعصاب على أمل استعادة لهجتها الأصلية ولكنها تخشى أن ترافقها إلى الأبد، وفق ما نقل موقع " تغيرت لهجة امرأة بريطانية وأصبحت سويدية على الرغم من أنها لم تزر البلاد مطلقًا، إثر إصابتها بحالة طبية نادرة إذ طلبت المساعدة لاستعادة صوتها الطبيعي.وفي التفاصيل، خافت الستينية جورجينا غيلي ألا تستطيع استعادة لهجتها الطبيعية بعد تغير لهجتها قبل ثلاث سنوات ليشخّص الأطباء حالتها بأنها مصابة بحالة نادرة للغاية تسمى متلازمة اللهجة الأجنبية.وقالت المرأة البريطانية إن اضطراب الكلام يحدث عادةً كمضاعفات لسكتة دماغية أو إصابة في الرأس، وتُسأل الأخيرة دائما عما إذا كانت من السويد.وكانت قد أُصيبت غيلي بنوبة قلبية قبل بضعة أشهر، وكانت تشعر بتحسن في حالتها الصحية وقررت العودة إلى العمل إلى أن لاحظت اضطراب كلماتها خلال إجرائها مكالمة هاتفية مع شقيقتها.كذلك، شرحت غيلي أنها زارت عددًا من أطباء الأعصاب على أمل استعادة لهجتها الأصلية ولكنها تخشى أن ترافقها إلى الأبد، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.