رياضي أولمبي إيطالي فقد خاتم زواجه في حفل الافتتاح... واعتذار من القلب لزوجته (صورة)

قدم الرياضي الإيطالي جيانماركو تامبيري اعتذارًا علنيًا وصادقًا لزوجته بعد فقدانه خاتم زواجه خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الإيطالية، أوضح تامبيري أن الخاتم سقط في نهر السين أثناء الاحتفال الأسبوع الفائت.

وكتب تامبيري على إنستغرام، بعد ترجمة المنشور إلى الإنجليزية: "رأيت الخاتم يغوص في الماء وكأنه المكان الوحيد الذي أراد أن يكون فيه. سيبقى إلى الأبد في مجرى نهر مدينة الحب". وأوضح أن الخاتم انزلق من إصبعه أثناء حمله لعلم إيطاليا، مرجعًا السبب إلى فقدان الوزن قبل الألعاب أو الحماس الشديد للحفل.

في رسالته إلى زوجته، كتب: "إذا كنت سأختلق عذرًا، لم أكن لأتوصل إلى هذا السيناريو. ربما يكون هناك بُعد شعري كبير وراء هذا الحدث، وإذا أردت، يمكننا أن نلقي بخاتمك في النهر أيضًا حتى نكون معًا إلى الأبد".

وأشار تامبيري إلى أن هذا الحادث يمكن أن يكون فألًا إيجابيًا، آملاً في العودة إلى الوطن بميدالية ذهبية أكبر.