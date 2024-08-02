رصاصة أصابت أمها عن طريق الخطأ... طفلة تحصل على فرصة ثانية للعيش: ما القصة؟

أطلق والد طفلة النار على والدتها عن غير قصد أثناء حملها، ما أدى إلى استقرار الرصاصة في بطنها عند ولادتها.ووقعت الحادثة الغريبة في موسكو بروسيا، وبحسب وسائل الإعلام المحلية، كان الأب يطلق النار من بندقية هوائية عندما استقرت رصاصة داخل بطن زوجته الحامل.ونُقلت الأم إلى المستشفى في الشهر الأخير من حملها، وأظهرت الاختبارات أن الأعضاء الحيوية للطفلة لم تتضرر من الرصاصة التي كان طولها أقل بقليل من سم واحد وعرضها نصف سم.وخلص الأطباء بعد فحص الطفلة إلى أنه سيكون من الآمن الانتظار حتى ولادتها قبل إزالة الرصاصة، وأعلنوا لاحقاً بعد ولادتها أنها وأمها بصحة جيدة.