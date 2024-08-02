لغز اختفاء ثروة وريث Hermes: تبخر 13 مليار دولار فهل تبرع بها للبستاني؟

يبدو أن الثروة التي تقدر بمليارات الدولارات والتي يملكها وريث Hermes المنعزل قد اختفت بعد أشهر من وعده بالتبرع بجزء كبير من ميراثه الضخم إلى البستاني الخاص به.

ووفق موقع "نيويورك بوست"، أبلغت محكمة سويسرية نيكولا بوش، البالغ من العمر 81 عامًا، وهو أكبر مساهم فردي في دار الأزياء الفرنسية، في 12 تموز أن مدير ثروته، إريك فريموند، لا يمكن تحميله مسؤولية الثروة المفقودة البالغة 13 مليار دولار، بعد أن كُلّف بتتبع ثرواته.

ووفقًا لتقرير بلومبرغ، أصدر هذا القرار بعد أن ادعى محامو بوش أن موكلهم لم يعد يمتلك حوالي 6 ملايين سهم من أسهم هيرميس، والتي تشكل غالبية ثروته الضخمة.

ووجدت المحكمة أنه لم يتم تقديم أي دليل على أن مستشاره المالي أساء إدارة أي من ثروته، وقالت إن بوش، الذي يعتبر "الخروف الأسود" للعائلة الثرية، لم يكن ضحية "احتيال ضخم" على مدار 24 عامًا، وهي الفترة التي تم فيها بيع بعض الأسهم على الأقل.