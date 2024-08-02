الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كيف تتعاملون مع الطقس الحار؟ إليكم بعض النصائح المُبتكرة

منوعات
2024-08-02 | 09:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كيف تتعاملون مع الطقس الحار؟ إليكم بعض النصائح المُبتكرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كيف تتعاملون مع الطقس الحار؟ إليكم بعض النصائح المُبتكرة

في ظل الطقس الحار الذي لا يُطاق، يسعى الكثيرون إلى إيجاد طرق مبتكرة لتبريد أنفسهم. بينما يلجأ البعض إلى حلول تقليدية مثل شرب الماء أو استخدام المراوح، يكتشف آخرون أدوات أكثر تفردًا في معركتهم ضد الحرارة.

في هذا السياق، طرح أحد أعضاء موقع Reddit سؤالًا حول أفضل الحيل للبقاء بارداً في الطقس الحار، فشارك البعض طرقهم غير التقليدية.

في خضم النقاشات، ظهرت توصية غير تقليدية لارتداء "سترة ثلجية"، مما أثار دهشة الكثيرين. وكتب أحد المشاركين: "أستخدم سترة الجليد خلال مسيرتي اليومية لمسافة 3 أميال، وهي تستحق الاستثمار رغم سعرها. إنها فعلاً فعالة."

وأضاف آخر: "حتى الخيارات الرخيصة مثل حلقات الرقبة المبردة يمكن أن تكون مريحة جدًا. لدي سترة ثلجية جيدة ولكن استخدامها ليس مريحًا دائمًا، لذلك نادرًا ما أستخدمها. ومع ذلك، فإن حلقات الرقبة سهلة الاستخدام وأطفالي يحبون استخدامها عندما يشعرون بالحر."

وقد ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أنه في الطقس الحار، يُفضل "قضاء بعض الوقت في الظل بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً"، وتجنب حروق الشمس، وارتداء الملابس المناسبة والنظارات الشمسية، وضمان سلامة الأطفال، واستخدام واقي الشمس.

آخر الأخبار

منوعات

الطقس الحار

تبريد الجسم

سترة تبريد

سترة ثلجية

حلقات الرقبة المبردة.

LBCI التالي
انطلاق مهرجان OMT Summer In Action في فاريا – شبروح (صور)
بعد قضاء ليلة مع حبيبها... طرد لاعبة أولمبية من الحدث العالمي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
14:08

هل تعانون خلال النوم من الطقس الحار؟ لا تقعوا بهذه الأخطاء الشائعة

LBCI
حال الطقس
2024-07-24

الطقس الحار والرطب ما زال يرافقنا... وهذه تفاصيله

LBCI
منوعات
2024-07-13

أب ترك طفلته داخل السيارة في الطقس الحارّ... وهكذا وجدتها والدتها المفجوعة!

LBCI
منوعات
2024-06-28

هل يؤثر الطقس الحارّ على حديقتكم؟ إليكم هذه النصائح المهمة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:58

هل تسافرون كثيراً؟ تجنبوا استخدام هذا الغرض في غرفة الفندق

LBCI
منوعات
08:00

رصاصة أصابت أمها عن طريق الخطأ... طفلة تحصل على فرصة ثانية للعيش: ما القصة؟

LBCI
منوعات
07:49

لغز اختفاء ثروة وريث Hermes: تبخر 13 مليار دولار فهل تبرع بها للبستاني؟

LBCI
منوعات
07:00

علق لمدة 25 دقيقة... سقوط طفل في أنبوب ضيق وعميق يثير الرعب في أميركا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:30

بعد قضاء ليلة مع حبيبها... طرد لاعبة أولمبية من الحدث العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

للمشاركة في حفل تطويب البطريرك اسطفان الدويهي... أهالي إهدن يتحضرون للتوجه نحو بكركي

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-29

الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات

LBCI
أخبار دولية
2024-08-01

رئيس وزراء ماليزيا غاضب بسبب حذف فيسبوك لمنشور حول اغتيال هنية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

إهدن تتحضر لاستقبال إبنها الطوباوي اسطفان الدويهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

المغتربون اللبنانيون في قلب احتفالية تطويب البطريرك اسطفان الدويهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

للمشاركة في حفل تطويب البطريرك اسطفان الدويهي... أهالي إهدن يتحضرون للتوجه نحو بكركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

بكركي تتحضر لإعلان تطويب البطريرك اسطفان الدويهي

LBCI
أخبار لبنان
07:43

ميقاتي في اجتماع مع سفراء الدول الخمس الكبرى: لتأكيد تطبيق الـ1701

LBCI
أمن وقضاء
03:35

اشكال عائلي في الضاحية.. احتراق محل وسقوط قتيل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
17:13

باسيل: لا يمكننا ان نرى عاصمتنا تضرب

LBCI
رياضة
16:11

ليتيسيا عون امل لبنان الأخير في العاب باريس الاولمبية

LBCI
أخبار لبنان
14:49

اليكم قصة اعجوبة البطريرك اسطفان الدويهي...السيدة روزيت: "هيدا جاري وحبيب قلبي"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:35

وسام الأمير يدخل القفص الذهبي مجددا... من هي العروس؟ (صور)

LBCI
أمن وقضاء
03:35

اشكال عائلي في الضاحية.. احتراق محل وسقوط قتيل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

هكذا تلقت اسرائيل كلام نصر الله…

LBCI
أمن وقضاء
15:50

الادعاء على الفنان هادي اسود وسائقه بجرم النصب والإحتيال

LBCI
اقتصاد
02:04

إنخفاض بأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
04:48

طيران الشرق الأوسط: رحلات 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
خبر عاجل
07:01

طيران الشرق الأوسط: رحلات 4 و5 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
خبر عاجل
13:48

الراعي لـ "جدل": لم افهم حتى اليوم سبب غياب رئيس للجمهورية ومخالفة الدستور المستمرة وكيف تقبلون أن يستمر البلد من دون رئيس؟ وأين الميثاقية بالممارسة في مجلسي النواب والوزراء في ما يتعلق بالميثاقية المسيحية؟ وخوفي على المؤسسات الدستورية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More