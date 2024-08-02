كيف تتعاملون مع الطقس الحار؟ إليكم بعض النصائح المُبتكرة

في ظل الطقس الحار الذي لا يُطاق، يسعى الكثيرون إلى إيجاد طرق مبتكرة لتبريد أنفسهم. بينما يلجأ البعض إلى حلول تقليدية مثل شرب الماء أو استخدام المراوح، يكتشف آخرون أدوات أكثر تفردًا في معركتهم ضد الحرارة.

في هذا السياق، طرح أحد أعضاء موقع Reddit سؤالًا حول أفضل الحيل للبقاء بارداً في الطقس الحار، فشارك البعض طرقهم غير التقليدية.

في خضم النقاشات، ظهرت توصية غير تقليدية لارتداء "سترة ثلجية"، مما أثار دهشة الكثيرين. وكتب أحد المشاركين: "أستخدم سترة الجليد خلال مسيرتي اليومية لمسافة 3 أميال، وهي تستحق الاستثمار رغم سعرها. إنها فعلاً فعالة."

وأضاف آخر: "حتى الخيارات الرخيصة مثل حلقات الرقبة المبردة يمكن أن تكون مريحة جدًا. لدي سترة ثلجية جيدة ولكن استخدامها ليس مريحًا دائمًا، لذلك نادرًا ما أستخدمها. ومع ذلك، فإن حلقات الرقبة سهلة الاستخدام وأطفالي يحبون استخدامها عندما يشعرون بالحر."

وقد ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أنه في الطقس الحار، يُفضل "قضاء بعض الوقت في الظل بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً"، وتجنب حروق الشمس، وارتداء الملابس المناسبة والنظارات الشمسية، وضمان سلامة الأطفال، واستخدام واقي الشمس.