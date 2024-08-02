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هل تسافرون كثيراً؟ تجنبوا استخدام هذا الغرض في غرفة الفندق

منوعات
2024-08-02 | 10:58
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هل تسافرون كثيراً؟ تجنبوا استخدام هذا الغرض في غرفة الفندق
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هل تسافرون كثيراً؟ تجنبوا استخدام هذا الغرض في غرفة الفندق

حذر الخبراء المسافرين من استخدام مجفف الشعر الموجود في الفنادق، مشيرين إلى أنه "أرض خصبة للبكتيريا والفطريات".

ووفقًا لعالم الشعر جاكي ماكينتوش، فإن استخدام مجفف الشعر المليء بالبكتيريا والجراثيم يمكن أن يشكل مخاطر صحية كبيرة ويؤثر سلباً على صحة الشعر".

وأوضح ماكينتوش أن الغبار والعفن المتراكم داخل مجفف الشعر يمكن أن يؤدي إلى مشكلات لفروة الرأس، مثل القشرة وتساقط الشعر وتدهور الملمس. وأضاف: "عندما تنتقل هذه الكائنات الدقيقة المزعجة إلى شعرك وفروة رأسك، فإنها قد تسبب التهابات وتهيجاً، وتعطل بصيلات الشعر مما يبطئ نموه الصحي."

وأشار ماكينتوش إلى أن قلة تنظيف مجفف الشعر يمكن أن تتسبب في انسداد فتحات التهوية، مما يؤثر على كفاءة إخراج الحرارة وقد يؤدي إلى تلف الشعر وتكسّره. وقال: "مجففات الشعر المهملة يمكن أن تكون قنابل موقوتة تنتظر الانفجار، حيث يؤدي تراكم الغبار إلى ارتفاع درجة الحرارة، مما يزيد من خطر حرق الشعر أو فروة الرأس".

على الرغم من هذه المخاوف، يمكن استخدام مجفف الشعر في الفنادق بطرق غير تقليدية، مثل القضاء على بق الفراش. وينصح الخبراء باستخدام مجفف الشعر على أعلى درجة حرارة لنفخ الهواء على طبقات المرتبة واللوح الأمامي، حيث تختبئ هذه الحشرات عادةً.

ووفقًا للخبراء، تموت الحشرات البالغة عند درجات حرارة 119 درجة فهرنهايت أو أعلى، مما يجعل هذه الطريقة فعالة في التخلص منها.

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