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لم تنم منذ 30 عامًا... ما اعترفت به امرأة فيتنامية صادم!
منوعات
2024-08-02 | 15:15
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لم تنم منذ 30 عامًا... ما اعترفت به امرأة فيتنامية صادم!
لم تنم منذ 30 عامًا... ما اعترفت به امرأة فيتنامية صادم!
أكدت امرأة فيتنامية أنها لم تنم منذ 30 عامًا، مشيرة إلى أن عدم النوم لم يؤثر سلبا على صحتها وحياتها.
وفي التفاصيل، قالت نغوين نروك مي كيم، البالغة من العمر 49 سنة، إنها علّمت نفسها السهر منذ طفولتها لأنها كانت مولعة بقراءة الكتب حتى وقت متأخر من الليل.
وفضّلت كيم السهر لإنجاز أعمالها وأكملت هذه العادة حتى سن البلوغ، وبدأت العمل كخياطة ما كان يتطلب منها البقاء حتى الصباح لإنجاز كافة الطلبات.
وشعرت كيم في مرحلة لاحقة أنها ليست بحاجة إلى النوم أبدا، الأمر الذي أوضح السبب خلف نومها للمرة الأخيرة منذ 30 عامًا.
وانتشرت قصة كيم على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الأشخاص يتوافدون إليها لمقابلتها والتأكد من أن ما نشر عنها كان حقيقيا.
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