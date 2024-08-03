"إيمان"... الأميرة رجوة والأمير الحسين يرزقان بطفلتهما الأولى (صورة)

"إيمان"... الأميرة رجوة والأمير الحسين يرزقان بطفلتهما الأولى (صور)

رزق ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين بمولودتهما الأولى الأميرة إيمان.

ونشر الأمير الحسين صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، أعلن فيها الخبر السار ورحب بطفلته الأولى.

وكتب الملك عبدالله عبر حسابه على إكس: "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو".

ومن جهتها، كتبت الملكة رانيا العبدالله أيضاً عبر حسابها على إكس: "الحمد لله على أعظم عطاياه… نوّرت حياتنا بالحفيدة الغالية إيمان، الله يخليلنا إياكي. مبارك لحسين ورجوة وربنا يملأ حياتكم بالبركة والرضا".