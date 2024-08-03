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في لحظة مؤثرة... الأمير الحسين يجتمع للمرة الأولى بطفلته الأميرة إيمان (فيديو)

منوعات
2024-08-03 | 02:35
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في لحظة مؤثرة... الأمير الحسين يجتمع للمرة الأولى بطفلته الأميرة إيمان (فيديو)
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في لحظة مؤثرة... الأمير الحسين يجتمع للمرة الأولى بطفلته الأميرة إيمان (فيديو)

في لحظة مؤثرة... الأمير الحسين يجتمع للمرة الأولى بطفلته الأميرة إيمان (فيديو)

نشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الهاشمي على انستغرام مقطع فيديو يجمع ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بطفلته الأميرة إيمان.

 

وكتب الديوان الملكي: "سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يؤذن في أذن مولودته، سمو الأميرة إيمان بنت الحسين، اقتداء بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم".

 

ورزق الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة اليوم 3 آب بطفلتهما الأولى الأميرة إيمان، وذلك بحسب ما جاء في بيان الديوان الملكي الهاشمي.

 

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