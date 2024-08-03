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رقصت في مكان مقتلها... سيدة تواجه مصيراً مروعاً في أميركا: ما القصّة؟

منوعات
2024-08-03 | 06:27
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رقصت في مكان مقتلها... سيدة تواجه مصيراً مروعاً في أميركا: ما القصّة؟
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رقصت في مكان مقتلها... سيدة تواجه مصيراً مروعاً في أميركا: ما القصّة؟

رقصت في مكان مقتلها... سيدة تواجه مصيراً مروعاً في أميركا... ما القصّة؟

أظهرت لقطات مروعة سيدة سيئة الحظ وهي ترقص على ضفاف المحيط قبالة نيوجيرسي في أميركا قبل أيام قليلة من مقتلها بدم بارد في نفس البقعة الساحلية.

وتم تصوير كارلي إلبرت، 32 عاماً، أثناء رقصها على الرصيف المخصص للقوارب الصغيرة بالقرب من فندق فلاغشيب يوم 27 تموز.

وعثرت الشرطة على إلبرت بعد 6 أيام فقط على رصيف قريب وهي ترتدي البيكيني ومصابة بطلق ناري في الرأس.

وعُثر أيضاً على الضحية الثانية كاميل ستيوارت البالغة من العمر 29 عامًا، بجوار إلبرت على الرصيف وهي تعاني من جروح ناجمة عن طلقات نارية، والتي نقلت إلى مركز أتلانتيك كير الطبي لتلقي العلاج.

وقالت نانسي، والدة إلبرت، بعد القبض على 3 رجال من المشتبه بهم: "آمل أن يتعفن المجرم في الجحيم"، مضيفةً: "سأستمر في هذا حتى النهاية من أجل تحقيق العدالة لكارلي وهي لا تستحق الموت بهذه الطريقة".

واتهمت سلطات مقاطعة أتلانتيك يوم الجمعة الفائت غريغ بيج، البالغ من العمر 34 عامًا، وهو من سكان فيلادلفيا، بالقتل ومحاولة القتل.

واتُهم الشقيقان ريان ورامير شينك وهما أيضًا من فيلادلفيا، بعرقلة القبض على المشتبه به الآخر في ما يتعلق بالقضية.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التابعة للفندق الرئيسي سيارة تتوقف عند الممشى الخشبي بعد الساعة الثانية صباحًا مباشرةً، ثم ترجل 5 أشخاص منها وساروا على طول الممشى لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

وظهر بيج في اللقطات أيضاً وهو يقود السيارة المذكورة والتي زعمت شكوى جنائية أنه سرقها، قبل أن يتركها في مكان مختلف.

المصدر
 

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