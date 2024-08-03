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قيدها زوجها في الغابة لأيام من دون طعام... سيدة تنجو من الموت بأعجوبة وهذه قصتها المرعبة!
منوعات
2024-08-03 | 13:05
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قيدها زوجها في الغابة لأيام من دون طعام... سيدة تنجو من الموت بأعجوبة وهذه قصتها المرعبة!
قيدها زوجها في الغابة لأيام من دون طعام... سيدة تنجو من الموت بأعجوبة وهذه قصتها المرعبة!
عُثر على سيدة أميركية تُدعى لاليتا كاي كومار، والتي تبلغ من العمر 50 عاماً، بعدما قيدها زوجها بالسلاسل في شجرة داخل غابة في الهند بجنوب مومباي.
وروت كومار أن زوجها قيدها في الغابة حيث بقيت من دون ماء أو طعام لمدة 40 يوماً، وأبلغت المسعفين عن طريق الكتابة بأن زوجها قال لها إنه سيتركها هناك حتى موتها.
وشارك رجال الانقاذ في مدينة ساوانتوادي صوراً لكومار بعد العثور عليها وهي مغطاة بالتراب بعدما سمع أحد الرعاة صراخها وأبلغ الشرطة.
وفي سياق متصل، فتحت الشرطة تحقيقاً في القضية مضيفةً أنها تبحث حالياً عن زوج كومار لمعرفة أسباب قيامه بهذه الجريمة.
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