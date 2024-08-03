تركتهما في السيارة لمدة 6 ساعات... طفلان يواجهان مصيراً مأساوياً والسبب: إهمال والدتهما!

تركت أم تُدعى لونيس شانيك باتل طفليها في سيارة ساخنة لمدة 6 ساعات بينما كانت تلعب القمار في الكازينو في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

واعترفت باتل بالذنب كجزء من صفقة الإقرار بالذنب بشأن الحادث المروع الذي أدى إلى وفاة طفليها في نهاية المطاف.

وتوفي الطفلان بسبب ارتفاع درجات الحرارة بعدما تركتهما والدتهما في السيارة لمدة 6 ساعات تقريباً.

ووفقاً لعائلة باتل، اتصل حبيبها بها وسألها عن مكان وجودها، وتم تحديد موقعها لاحقاً في مستشفى ديوك رالي قبل الساعة 9:40 مساءً.

وذكرت وثائق المحكمة أن باتل تواجه عقوبة السجن بين 7 إلى 10 سنوات لكل جريمة قتل، أي ما يعادل 14 إلى 20 سنة في السجن.

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