ما حصل معها كان صادماً: استحمت من دون إزالة العدسات اللاصقة وهذه النتيجة!

أصيبت امرأة من تكساس في الولايات المتحدة الأميركية بالعمى في عينها اليمنى بسبب العدسات اللاصقة.

وفي التفاصيل، استحمت راشيل بروشناو من دون إزالة العدسات اللاصقة، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بتهيج خفيف في عينها اليمنى.

وأصيبت بروشناو التي كانت في الأسبوع الـ34 من الحمل في ذلك الوقت، بالعمى التام في عينها.

وبحسب الأطباء، وصلت الطفيليات إلى عينها على الأرجح أثناء الاستحمام وتوغلت في الأنسجة الرقيقة ما أدى إلى إتلافها.

ولم تكن بروشناو تعلم أبداً أن الاستحمام من دون إزالة العدسات اللاصقة يمكن أن يجعلها عرضة للإصابة بالعدوى.

وشخص الأطباء في النهاية إصابتها بالتهاب القرنية "الشوكميبا" والذي ينجم عن كائن الأكاثاموبيا الموجود في البحيرات والمحيطات ومياه الصنبور والتربة والهواء.

واستشارت بروشناو 5 أطباء شخصوا حالتها بشكل خاطئ، ثم بدأت باستخدام قطرات العين كل 30 دقيقة لمدة 3 أشهر قبل خضوعها لعملية جراحية لاستبدال قرنيتها.

المصدر