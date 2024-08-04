"أوقفوا العلاجات الطبية واصفعوا أنفسكم لتشفوا"... تحذيرات من مفهوم "طبي" خطير وهذه التفاصيل! (صور)

ديدان مفترسة تتكاثر في البحر المتوسط... هذا ما تفعله بالأسماك المصطادة!

ديدان مفترسة تتكاثر في البحر المتوسط... هذا ما تفعله بالأسماك المصطادة!

ما حصل معها كان صادماً: استحمت من دون إزالة العدسات اللاصقة وهذه النتيجة!