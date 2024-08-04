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"أوقفوا العلاجات الطبية واصفعوا أنفسكم لتشفوا"... تحذيرات من مفهوم "طبي" خطير وهذه التفاصيل! (صور)
منوعات
2024-08-04 | 12:17
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"أوقفوا العلاجات الطبية واصفعوا أنفسكم لتشفوا"... تحذيرات من مفهوم "طبي" خطير وهذه التفاصيل! (صور)
تم تحذير البريطانيين من تجنب ممارسة "طبية" زائفة مضللة، حيث يدفع الناس مئات الجنيهات الاسترلينية لصفع أنفسهم والآخرين إلى حد الإصابة بكدمات ونزيف شديد.
هذا المفهوم الخطير المعروف باسم Paida Lajin، يعد أتباعه كذباً بأنهم قادرون على علاج الأمراض القاتلة مثل السرطان.
ويتبع Paida Lajin فكرة الطب الصيني القائلة بأنه يمكن تطهير الجسم من السموم بهذه الطريقة، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة أتباعه وهم يصفعون أنفسهم بشكل متكرر، أو يصفعون بعضهم البعض، مما يترك كدمات كبيرة وسيلان للدم.
ويُعتقد أن الكدمات تؤدي إلى ظهور "الدم المسموم" إلى السطح وتطرد "الروائح" الكيميائية، لكن هذا كله مجرد علم زائف.
ويقوم المتابعون أيضًا بتمديد أرجلهم بشكل مؤلم بشكل مستقيم ولأعلى على المقعد.
ويمارس معظم المتابعين طقوس "بايدا لاجين" في منازلهم، حيث يقومون بالصفع على انفراد، لكن المتابعين يتحدثون عن "العلاج" على وسائل التواصل الاجتماعي ويذهبون أيضًا إلى خلوات جماعية.
وعلى إحدى صفحات الفيسبوك، يشارك "المؤمنون" صور أجسادهم المكدومة وشهادات تصف نجاحاتهم، بينما يهنئهم المتابعون.
وأحد الأشخاص، من الذين أصيبوا بالعرج بسبب صفع ساقهم مرارًا وتكرارًا، قال: "عند تطبيق طريقة PL، وجدت أنه كلما فعلت ذلك أكثر، شعرت بتحسن. السر هو المثابرة!"
وقال آخر: "أشعر أنني بحالة جيدة. ليس لدي نبض قوي في القلب. انخفض الألم في الرقبة والذراع بشكل ملحوظ".
ويأتي ذلك بعد وفاة امرأة عندما توقفت عن تناول الأنسولين في منتجع العلاج بالصفع.
وأُدين "المعالج" هونغتشي شياو بتهمة القتل غير العمد في محكمة وينشستر كراون هذا الشهر بعد وفاة كارول كار جوم في فندق ريفي فاخر، كليف هاوس، في سيند، ويلتشير.
وكان شياو، 61 عامًا، من كلاودبريك، كاليفورنيا، يقود الفصل في تشرين الأول 2016 عندما وقعت المأساة.
كانت كارول، التي تم تشخيص إصابتها بمرض السكري من النوع الأول في عام 1999، تحضر للعثور على علاج بديل بسبب نباتيتها وخوفها من الإبر.
سبق لها أن حضرت منتجعًا في بلغاريا كان يديره شياو.
واستمعت المحكمة إلى أنها تركت "تعوي من الألم" وأصيبت بمرض خطير قبل وفاتها في اليوم الرابع من ورشة العمل.
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