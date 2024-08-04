الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"محترفان في الألعاب والغش"... رجلان فازا بمبالغ طائلة في كازينوهات أوروبا بطريقة غريبة وهذا مصيرهما!

منوعات
2024-08-04 | 12:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;محترفان في الألعاب والغش&quot;... رجلان فازا بمبالغ طائلة في كازينوهات أوروبا بطريقة غريبة وهذا مصيرهما!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"محترفان في الألعاب والغش"... رجلان فازا بمبالغ طائلة في كازينوهات أوروبا بطريقة غريبة وهذا مصيرهما!

أوقفت السلطات الفرنسية احتياطياً رجلين للاشتباه بفوزهما بمئات آلاف اليورو في لعبة البوكر في الكثير من كازينوهات فرنسا و أوروبا بفضل كاميرات سرية تسمح برؤية أوراق اللعب أثناء توزيعها، على ما أفاد مصدر في الشرطة السبت.

وقُبض على المشتبه بهما، وهما لاتفي يبلغ 37 عاماً وأوكراني في سن 63 عاماً، في الجرم المشهود قرابة الساعة الواحدة من ليل الأحد الاثنين في كازينو بمنطقة إنغيين لي بان على بعد حوالى عشرة كيلومترات إلى الشمال من باريس، على ما قال رئيس الدائرة المركزية للسباقات والألعاب التابعة للشرطة القضائية ستيفان بيالا لوكالة فرانس برس، مؤكداً معلومات أوردتها شبكة "فرانس إنفو" الإعلامية.

وكان محققو الدائرة يتعقّبون الرجلين، غير المعروفين لدى القضاء، بعد معلومات وردت إليهم في حزيران.

ويقوم أسلوب الغش الذي اعتمداه على وضع كاميرا صغيرة على الحافة الأمامية للهاتف، تحت قميص به ثقب صغير أو في حقيبة صغيرة مفتوحة بشكل غير لافت للنظر على طاولة الألعاب لقراءة أوراق اللعب عند توزيعها.

وفي الخارج، كان شخص متواطئ- لم يُقبض عليه بعد - يتلقى الصور ويُبلغ بالأوراق الرابحة للاعبين اللذين كانا يضعان سماعة رأس صغيرة "لا يمكن إزالتها إلا بمغناطيس"، وفق ستيفان بيالا.

ولم يُثبت التحقيق أي تواطؤ من داخل الكازينوهات، بحسب بيالا الذي أشار إلى أن المشتبه بهما "محترفان في الألعاب والغش"، وقد وُجد لديهما عدد كبير من بطاقات الكازينو من جميع أنحاء فرنسا ولكن أيضاً من أوروبا أثناء عمليات التفتيش.

وفيما يجهل المحققون إجمالي المكاسب التي حصلت عليها الشبكة، فقد تبيّن لهم أن الرجلين فازا بأكثر من 200 ألف يورو في أحد كازينوهات منطقة باريس.

ويستمر التحقيق لتحديد هوية المتواطئين الآخرين المحتملين وتوقيفهم في إطار تحقيق قضائي فتحه مكتب المدعي العام في بونتواز (شمال غرب باريس).

آخر الأخبار

منوعات

الألعاب

والغش"...

رجلان

بمبالغ

طائلة

كازينوهات

أوروبا

بطريقة

غريبة

مصيرهما!

LBCI التالي
"أوقفوا العلاجات الطبية واصفعوا أنفسكم لتشفوا"... تحذيرات من مفهوم "طبي" خطير وهذه التفاصيل! (صور)
ما حصل معها كان صادماً: استحمت من دون إزالة العدسات اللاصقة وهذه النتيجة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-21

"مات والدي وهذا كل ما حصلت عليه"... هدية غريبة تتلقاها إحدى الشابات! (صورة)

LBCI
اخبار البرامج
07:08

"كان في شيطان عم يطلع من العنبر"... ميرنا فقدت عينها لكنها خلصت ابنها يوم انفجار المرفأ وهذا ما حصل معها! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-08-01

أطفال يقدّمون عرضًا مسرحيا يجسّد برنامج "أكرم من مين"... وهذا ما قاله وسام حنا! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-30

جنبلاط للـLBCI: نحن في حالة حرب وعلينا أن نتوقع كل شيء من اسرائيل... وهذا ما تمناه على "حزب الله"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:12

"تظاهرت بأنني مثلي الجنس للحصول على وظيفة"... ما حصل مع هذا الرجل صادم وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
12:43

دلافين البوسفور تشجّع الرحلات السياحية وتؤشر إلى "نظام إيكولوجي مثالي"

LBCI
منوعات
12:29

ديدان مفترسة تتكاثر في البحر المتوسط... هذا ما تفعله بالأسماك المصطادة!

LBCI
منوعات
12:17

"أوقفوا العلاجات الطبية واصفعوا أنفسكم لتشفوا"... تحذيرات من مفهوم "طبي" خطير وهذه التفاصيل! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:34

حمية في ذكرى إنفجار المرفأ: الدماء التي سالت على أرضه وفي جواره قد أنبتت فينا عزمًا متوقدًا لا ينضب

LBCI
أخبار دولية
12:55

وزراء خارجية مجموعة السبع بحثوا عبر الفيديو الوضع في الشرق الأوسط

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-01

نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: اغتيال إسماعيل هنية تم بعبوة ناسفة تم تهريبها سرا إلى دار الضيافة في طهران

LBCI
منوعات
12:43

دلافين البوسفور تشجّع الرحلات السياحية وتؤشر إلى "نظام إيكولوجي مثالي"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

العرب يحصدون أولى ذهبياتهم وأستراليا التي أفلتت من السقوط أمام لبنان تحرز ذهبية زوجي التنس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جنة من الخيال تجسدت بقرى Summer In Action في أعالي جبال كسروان... إليكم ما تتضمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في الذكرى الرابعة لإنفجار ٤ آب... رسالة أمل من الضحية ليليان شعيتو

LBCI
أمن وقضاء
13:44

الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا مستمرة وطالت اليوم محطة التحويل في مشروع مياه الطيبة

LBCI
أخبار دولية
13:42

تقديرات برد من خمس جبهات على إسرائيل... وخشية من صعوبة التعامل معه

LBCI
أخبار دولية
13:40

إيران ستضرب إسرائيل... وعمّان وواشنطن تتوسطان

LBCI
أخبار دولية
13:40

حكم أمهز: الرد الإيراني قادم لا محالة

LBCI
أخبار لبنان
13:31

جروح أهالي الضحايا حملوها في تحركات إنطلقت من محطات عدة... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في الذكرى الرابعة لانفجار ٤ آب.. العدالة معطلة والحلول متعثرة بين البيطار والحجار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
05:47

"مات دماغها لكن قلبها لم يستسلم"... هذا ما حصل مع لارا حايك بانفجار 4 آب: "بعرف ليش بعدك نايمي يا إختي"! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
16:55

كتائب القسام: نعلن مسؤوليتنا عن عملية إطلاق النار وتصفية الصهيوني أمنون مختار من سكان بيتح تكفا المحتلة بالضفة

LBCI
آخر الأخبار
17:50

مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية: نحقق في ما إذا كانت إسرائيل نفذت اغتيال هنية مباشرة أو عبر عملاء

LBCI
آخر الأخبار
00:30

أكسيوس نقلاً عن 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: من المتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل يوم الاثنين

LBCI
أخبار دولية
08:01

مسؤولون أميركيون وإسرائيليون يتوقعون هجوماً محتملاً في وقت مبكر من يوم الإثنين... واليكم السيناريوهات

LBCI
آخر الأخبار
11:26

هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس بلدية كريات شمونة: يجب أن تحترق بيروت وطهران في هجوم استباقي يعيد الردع لإسرائيل

LBCI
منوعات
15:50

ما حصل معها كان صادماً: استحمت من دون إزالة العدسات اللاصقة وهذه النتيجة!

LBCI
آخر الأخبار
17:12

هيئة البث الإسرائيلية: خشية في إسرائيل من محاولات إيرانية لاستهداف مواطنيها في الخارج ومواقع بإسرائيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More