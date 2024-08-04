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"محترفان في الألعاب والغش"... رجلان فازا بمبالغ طائلة في كازينوهات أوروبا بطريقة غريبة وهذا مصيرهما!
منوعات
2024-08-04 | 12:40
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"محترفان في الألعاب والغش"... رجلان فازا بمبالغ طائلة في كازينوهات أوروبا بطريقة غريبة وهذا مصيرهما!
أوقفت السلطات الفرنسية احتياطياً رجلين للاشتباه بفوزهما بمئات آلاف اليورو في لعبة البوكر في الكثير من كازينوهات فرنسا و أوروبا بفضل كاميرات سرية تسمح برؤية أوراق اللعب أثناء توزيعها، على ما أفاد مصدر في الشرطة السبت.
وقُبض على المشتبه بهما، وهما لاتفي يبلغ 37 عاماً وأوكراني في سن 63 عاماً، في الجرم المشهود قرابة الساعة الواحدة من ليل الأحد الاثنين في كازينو بمنطقة إنغيين لي بان على بعد حوالى عشرة كيلومترات إلى الشمال من باريس، على ما قال رئيس الدائرة المركزية للسباقات والألعاب التابعة للشرطة القضائية ستيفان بيالا لوكالة فرانس برس، مؤكداً معلومات أوردتها شبكة "فرانس إنفو" الإعلامية.
وكان محققو الدائرة يتعقّبون الرجلين، غير المعروفين لدى القضاء، بعد معلومات وردت إليهم في حزيران.
ويقوم أسلوب الغش الذي اعتمداه على وضع كاميرا صغيرة على الحافة الأمامية للهاتف، تحت قميص به ثقب صغير أو في حقيبة صغيرة مفتوحة بشكل غير لافت للنظر على طاولة الألعاب لقراءة أوراق اللعب عند توزيعها.
وفي الخارج، كان شخص متواطئ- لم يُقبض عليه بعد - يتلقى الصور ويُبلغ بالأوراق الرابحة للاعبين اللذين كانا يضعان سماعة رأس صغيرة "لا يمكن إزالتها إلا بمغناطيس"، وفق ستيفان بيالا.
ولم يُثبت التحقيق أي تواطؤ من داخل الكازينوهات، بحسب بيالا الذي أشار إلى أن المشتبه بهما "محترفان في الألعاب والغش"، وقد وُجد لديهما عدد كبير من بطاقات الكازينو من جميع أنحاء فرنسا ولكن أيضاً من أوروبا أثناء عمليات التفتيش.
وفيما يجهل المحققون إجمالي المكاسب التي حصلت عليها الشبكة، فقد تبيّن لهم أن الرجلين فازا بأكثر من 200 ألف يورو في أحد كازينوهات منطقة باريس.
ويستمر التحقيق لتحديد هوية المتواطئين الآخرين المحتملين وتوقيفهم في إطار تحقيق قضائي فتحه مكتب المدعي العام في بونتواز (شمال غرب باريس).
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