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"تظاهرت بأنني مثلي الجنس للحصول على وظيفة"... ما حصل مع هذا الرجل صادم وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-08-04 | 15:12
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"تظاهرت بأنني مثلي الجنس للحصول على وظيفة"... ما حصل مع هذا الرجل صادم وهذه التفاصيل!
روى أحد الرجال، الذي لم يكشف عن اسمه، قصته في حديث لموقع
دايلي ميل
، وقال: "في الشهر الفائت، حصلت أخيرًا على وظيفة جديدة بعد أن كنت عاطلاً عن العمل لفترة طويلة جدًا. لقد شعرت باليأس الشديد وبدأت أعتقد أنني لن أجد أبدًا عملا آخر مدفوع الأجر".
وتابع: "بحلول الوقت الذي ذهبت فيه لإجراء مقابلة للحصول على هذه الوظيفة الجديدة، لم يبق لدي أي شيء في حسابي المصرفي، وتأخرت في دفع الإيجار، وكانت الفواتير تحاصرني من كل زاوية... أنا لا أقول هذا لمحاولة إثارة التعاطف، ولكن فقط لأنني أريد أن أشرح لماذا اتخذت خطوة جنونية للتأكد من حصولي على الوظيفة".
وأضاف الرجل: "كان الدور الذي كنت أسعى إليه، والذي أقوم به الآن، هو التسويق، وهو مجال ليس لدي خبرة كبيرة فيه، لكنني كنت على استعداد للقبول بأي شيء... خلال المقابلة، سرعان ما أصبح من الواضح أنني - بسبب خبرتي المحدودة - لم أكن المرشح المثالي. لكن يبدو أنني ومسؤول التوظيف متفقان، لذلك اعتقدت أن أفضل ما يمكنني فعله هو كسب تأييده لشخصيتي بدلاً من مهاراتي."
"تحدثنا وأخبرني أن لديه ابنًا من عمري تقريبًا (25 عامًا). قال إن ابنه كان يعمل في مجال المصارف، وكان يعمل بشكل جيد، لكن العلاقة بين الأب والابن كانت تمر بفترة صعبة بعض الشيء لأن ابنه أعلن مؤخرًا أنه مثلي الجنس ولم يعتقد أنه سيتعامل مع الأمر بأفضل طريقة"، وفق ما قال.
واستمر الرجل بسرد ما حصل معه: "لا أعرف ما الذي جعلني أفعل ذلك، لكنني قررت أن أكذب وأخبره أنني مثلي الجنس أيضًا... وبعد ذلك، وقبل أن أعلم، كنت أقوم بتأليف هذه القصة المزيفة حول ما كان عليه الأمر عندما أخبرت والداي، ومدى صعوبة الأمر عليهما، وكيف كنا نعمل بجد لإعادة علاقتنا إلى المسار الصحيح... طوال الوقت، كنت أرى أنه كان منشغلًا، وكان اهتمامه يغذي أكاذيبي أكثر... في نهاية المقابلة، عانقني، وقال إنه ممتن لي لمشاركتي قصتي، وأنه يستطيع أن يقول أنني طفل جيد يحتاج إلى استراحة، وعرض علي الوظيفة على الفور" .
وتابع: "لقد صدمني ما حصل، ولكن بعد ذلك انتابني الشعور بالذنب الفوري... أنا أعمل في الشركة، ومع هذا الرجل، لمدة أسبوعين الآن، وأشعر دائمًا بالخوف من أن شخصًا ما سيكتشف سرّي. .. أشعر بالحرج حقًا بشأن ما فعلته - لكن من المؤكد أنني لا أستطيع أن أعترف بذلك من دون أن أطرد من العمل؟ وأنا لا أستطيع تحمل حدوث ذلك. فهل يجب أن أستمر في الكذب إلى الأبد؟".
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