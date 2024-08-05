ظاهرة نادرة في إيران... خروف بمظهر غريب وعدد أرجله صادم (صورة)

ظاهرة نادرة في إيران... خروف بمظهر غريب وعدد أرجله صادم (صورة)



وُلد خروف بـ6 أرجل في قرية إيرانية في محافظة قزوين منذ حوالي أسبوع، ما يُعتبر ظاهرة نادرة وغريبة من نوعها.



وفي التفاصيل، ذكر صاحب الخروف الصغير "مهدي شرمحمد" أن الأطباء لم يبدوا أي قلق بشأن حالته الصحية في الوقت الحالي.



وقال مهدي إنه يتلقى الكثير من العروض المغرية مقابل بيع الخروف ولكنه يرفضها دائما لأنه يفضل تربيته بنفسه.



ويُذكر أنها ليست الظاهرة الأولى من نوعها، لأن مزرعة في ولاية ساكسونيا الألمانية شهدت على ولادة خروف بستة أرجل العام الفائت.