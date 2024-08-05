"تم خداعنا بشدة"... هذا ما حصل مع مؤثرة لدى وصولها إلى فندق بألمانيا (صورة)

تعرضت إحدى السائحات لمفاجأة غير سارة بعدما اعتقدت أنها حجزت غرفة بإطلالة رائعة على الشاطئ، لتكتشف عند وصولها الحقيقة الصادمة.

ووفق موقع "ديلي ميل"، كانت تظن المؤثرة سونيا دينيغ، البالغة من العمر 28 عامًا، أن الغرفة في ويسترلاند، بجزيرة سيلت في بحر الشمال بألمانيا، ستكون مثالية لعطلة نهاية الأسبوع.

ولكن عندما نظرت عن كثب، اكتشفت أن المنظر الخلاب كان مجرد ملصق كبير لشاطئ البحر معلق فوق نافذة غرفتها في الطابق السفلي.

وفي مقطع فيديو، تظهر سونيا وهي تسير نحو ما يبدو كخط ساحلي مثالي مليء بالكثبان الرملية وأشعة الشمس الدافئة. ولكن مع تحرك الكاميرا للأعلى، تتضح الشبكة المعدنية والضوء الصناعي الذي يستخدم لتزييف وهج أشعة الشمس.

وقالت سونيا، المؤثرة التي كانت في إجازة مع حبيبها وكلبهما الأليف: "لقد تم خداعنا بقوة".

وتُعرف صانعة المحتوى الشهيرة باسم Sonny Loops، وتضم أكثر من 924 ألف متابع على إنستغرام و479 ألف متابع على تيك توك.