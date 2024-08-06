الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وجبة "أجنحة الدجاج" قلبت حياته... حادثة مرعبة تعرّض لها هذا الرجل: ماذا حصل؟
منوعات
2024-08-06 | 05:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وجبة "أجنحة الدجاج" قلبت حياته... حادثة مرعبة تعرّض لها هذا الرجل: ماذا حصل؟
وجبة أجنحة الدجاج أوصلته إلى الموت... حادثة مرعبة تعرّض لها هذا الرجل: ماذا حصل؟
أصدرت المحكمة العليا في ولاية أوهايو في الولايات المتحدة حكماً في قضية رجل أصيب بجروح مروعة بعدما اكتشف أن العظام الموجودة داخل أجنحة الدجاج التي تناولها قد ثقبت حلقه.
وفي التفاصيل، كان مايكل بيركهايمر يستمتع بتناول وجبة مع زوجته وبعض الأصدقاء عندما شعر بشيء ما في حلقه.
وأرسل بيركهايمر إلى غرفة الطوارئ بعد 3 أيام بسبب شعوره بالحمى، واكتشف الأطباء أن قطعة من عظام الترقوة الموجودة داخل الأجنحة استقرت في حلقه وثقبته الأمر الذي أدى إلى دخول الطعام إلى صدره وإصابته بعدوى وبأزمة قلبية.
ولجأ بيركهايمر مؤخراً إلى طبيب نفسي بسبب الصدمة التي تعرض لها وقال: "لقد صدمني هذا الأمر فقط وسلب الفرح من عائلتي".
وادّعى بيركهايمر أيضاً على المطعم الذي قدّم له هذه الوجبة ومورديه بتهمة الإهمال.
وقررت المحكمة يوم الخميس الفائت أن مصطلح "الأجنحة الخالية من العظام" يشير إلى أسلوب الطبخ ولا يجب أخذه على محمل الجد، في حين احتفل أصحاب المطعم بانتهاء هذه القضية التي وصفوها بـ "التافهة".
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
"أجنحة
الدجاج"
حياته...
حادثة
مرعبة
تعرّض
الرجل:
التالي
الأمير الحسين يوزع هدية ثمينة للمواليد الجُدد في الأردن بعد ولادة ابنته
ابتلعت فرشاة أسنان عن طريق الخطأ: ما حصل مع هذه المرأة خلال إجازتها مروّع!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-07-29
لقّب بـ "معجزة العصر الحديث"... حادث مأساوي يودي بحياة شاب في أميركا: ماذا حصل؟
منوعات
2024-07-29
لقّب بـ "معجزة العصر الحديث"... حادث مأساوي يودي بحياة شاب في أميركا: ماذا حصل؟
0
فنّ
2024-07-08
"لا تخرجوا في الليل"... مغنية فرنسية شهيرة تتعرض لهجوم مرعب: ماذا حصل؟ (فيديو)
فنّ
2024-07-08
"لا تخرجوا في الليل"... مغنية فرنسية شهيرة تتعرض لهجوم مرعب: ماذا حصل؟ (فيديو)
0
منوعات
2024-08-04
"تظاهرت بأنني مثلي الجنس للحصول على وظيفة"... ما حصل مع هذا الرجل صادم وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-08-04
"تظاهرت بأنني مثلي الجنس للحصول على وظيفة"... ما حصل مع هذا الرجل صادم وهذه التفاصيل!
0
أخبار لبنان
2024-08-01
الراعي لـ "جدل": لماذا تربطون لبنان بكل القضايا الاخرى؟
أخبار لبنان
2024-08-01
الراعي لـ "جدل": لماذا تربطون لبنان بكل القضايا الاخرى؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
05:58
الأمير الحسين يوزع هدية ثمينة للمواليد الجُدد في الأردن بعد ولادة ابنته
منوعات
05:58
الأمير الحسين يوزع هدية ثمينة للمواليد الجُدد في الأردن بعد ولادة ابنته
0
منوعات
02:40
ابتلعت فرشاة أسنان عن طريق الخطأ: ما حصل مع هذه المرأة خلال إجازتها مروّع!
منوعات
02:40
ابتلعت فرشاة أسنان عن طريق الخطأ: ما حصل مع هذه المرأة خلال إجازتها مروّع!
0
منوعات
15:02
"تم خداعنا بشدة"... هذا ما حصل مع مؤثرة لدى وصولها إلى فندق بألمانيا (صورة)
منوعات
15:02
"تم خداعنا بشدة"... هذا ما حصل مع مؤثرة لدى وصولها إلى فندق بألمانيا (صورة)
0
منوعات
10:55
ظاهرة نادرة في إيران... خروف بمظهر غريب وعدد أرجله صادم (صورة)
منوعات
10:55
ظاهرة نادرة في إيران... خروف بمظهر غريب وعدد أرجله صادم (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-08-01
حزب الله يعلن إطلاق "عشرات" الصواريخ على شمال إسرائيل
أخبار لبنان
2024-08-01
حزب الله يعلن إطلاق "عشرات" الصواريخ على شمال إسرائيل
0
أخبار لبنان
07:03
ميقاتي: التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان تندرج في اطار الحرب النفسية على اللبنانيين
أخبار لبنان
07:03
ميقاتي: التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان تندرج في اطار الحرب النفسية على اللبنانيين
0
صحف اليوم
23:57
مصادر "الأنباء الالكترونية": ردّ الحزب على إسرائيل قد يتركّز على استهداف منشآت حيوية في العمق الإسرائيليّ
صحف اليوم
23:57
مصادر "الأنباء الالكترونية": ردّ الحزب على إسرائيل قد يتركّز على استهداف منشآت حيوية في العمق الإسرائيليّ
0
آخر الأخبار
2024-07-26
الفرنسية ماري-جوزيه بيريك الحائزة على ثلاث ذهبيات أولمبية وتيدي رينير يشعلان المرجل الأولمبي
آخر الأخبار
2024-07-26
الفرنسية ماري-جوزيه بيريك الحائزة على ثلاث ذهبيات أولمبية وتيدي رينير يشعلان المرجل الأولمبي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:45
وزيرا الخارجية المصريّ واللبنانيّ: وقف الحرب على غزة هو الخطوة الأولى نحو عدم الانزلاق إلى حرب شاملة
أخبار لبنان
04:45
وزيرا الخارجية المصريّ واللبنانيّ: وقف الحرب على غزة هو الخطوة الأولى نحو عدم الانزلاق إلى حرب شاملة
0
أخبار دولية
16:42
واشنطن: التصعيد في الشرق الأوسط ليس من مصلحة إيران
أخبار دولية
16:42
واشنطن: التصعيد في الشرق الأوسط ليس من مصلحة إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد دخوله الدراما والدراسة تعرفوا إلى المغني الصاعد... الذكاء الإصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد دخوله الدراما والدراسة تعرفوا إلى المغني الصاعد... الذكاء الإصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
القطاع الصحي في لبنان: من ممتاز في تموز الـ٢٠٠٦ إلى صعب في طوفان الأقصى
تقارير نشرة الاخبار
13:32
القطاع الصحي في لبنان: من ممتاز في تموز الـ٢٠٠٦ إلى صعب في طوفان الأقصى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
جنوب لبنان يُقصف بالفوسفور وهجوم مدفعي اسرائيلي يشعل حريقا
تقارير نشرة الاخبار
13:28
جنوب لبنان يُقصف بالفوسفور وهجوم مدفعي اسرائيلي يشعل حريقا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بو حبيب إلى مصر لمتابعة جهود لجم التدهور وتواصل مع الأردن
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بو حبيب إلى مصر لمتابعة جهود لجم التدهور وتواصل مع الأردن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تعرفوا على ندى كوسا ملكة جمال لبنان في اول مقابلة اعلامية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تعرفوا على ندى كوسا ملكة جمال لبنان في اول مقابلة اعلامية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الولايات المتحدة الاميركية تدخل بقوة على خط التهدئة بالشرق الاوسط
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الولايات المتحدة الاميركية تدخل بقوة على خط التهدئة بالشرق الاوسط
0
رياضة
13:20
هذا ما قاله الوفد الفلسطيني للـLBCI بشأن مشاركته في الألعاب الأولمبية
رياضة
13:20
هذا ما قاله الوفد الفلسطيني للـLBCI بشأن مشاركته في الألعاب الأولمبية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:27
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قتل علي جمال الدين جواد وهو قائد في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في منطقة عبا جنوبي لبنان
خبر عاجل
15:27
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قتل علي جمال الدين جواد وهو قائد في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في منطقة عبا جنوبي لبنان
2
خبر عاجل
06:35
طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
06:35
طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
3
آخر الأخبار
17:51
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين وعراقيين: الغارة استهدفت مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على القوات الأميركية
آخر الأخبار
17:51
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين وعراقيين: الغارة استهدفت مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على القوات الأميركية
4
آخر الأخبار
15:55
ادرعي: نظرًا للأنباء التي يتم تداولها في الساعة الأخيرة أود التوضيح انه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية
آخر الأخبار
15:55
ادرعي: نظرًا للأنباء التي يتم تداولها في الساعة الأخيرة أود التوضيح انه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية
5
آخر الأخبار
13:35
هيئة البث الإسرائيلية: التقديرات في إسرائيل هي أن رد إيران لن يؤدي إلى حرب لكنه سيكون أكبر من هجوم نيسان
آخر الأخبار
13:35
هيئة البث الإسرائيلية: التقديرات في إسرائيل هي أن رد إيران لن يؤدي إلى حرب لكنه سيكون أكبر من هجوم نيسان
6
فنّ
12:47
صور جديدة من زفاف دانييلا وناصيف... فهل تعرفتم إلى عائلة العروس؟ (صور)
فنّ
12:47
صور جديدة من زفاف دانييلا وناصيف... فهل تعرفتم إلى عائلة العروس؟ (صور)
7
اقتصاد
02:17
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:17
إنخفاض في أسعار المحروقات
8
آخر الأخبار
15:28
الجيش الإسرائيلي: اغتيال القيادي بوحدة الرضوان سيؤثر على قدرات حزب الله على شن عمليات في شمال إسرائيل
آخر الأخبار
15:28
الجيش الإسرائيلي: اغتيال القيادي بوحدة الرضوان سيؤثر على قدرات حزب الله على شن عمليات في شمال إسرائيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More