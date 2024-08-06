وجبة "أجنحة الدجاج" قلبت حياته... حادثة مرعبة تعرّض لها هذا الرجل: ماذا حصل؟

وجبة أجنحة الدجاج أوصلته إلى الموت... حادثة مرعبة تعرّض لها هذا الرجل: ماذا حصل؟

أصدرت المحكمة العليا في ولاية أوهايو في الولايات المتحدة حكماً في قضية رجل أصيب بجروح مروعة بعدما اكتشف أن العظام الموجودة داخل أجنحة الدجاج التي تناولها قد ثقبت حلقه.



وفي التفاصيل، كان مايكل بيركهايمر يستمتع بتناول وجبة مع زوجته وبعض الأصدقاء عندما شعر بشيء ما في حلقه.



وأرسل بيركهايمر إلى غرفة الطوارئ بعد 3 أيام بسبب شعوره بالحمى، واكتشف الأطباء أن قطعة من عظام الترقوة الموجودة داخل الأجنحة استقرت في حلقه وثقبته الأمر الذي أدى إلى دخول الطعام إلى صدره وإصابته بعدوى وبأزمة قلبية.



ولجأ بيركهايمر مؤخراً إلى طبيب نفسي بسبب الصدمة التي تعرض لها وقال: "لقد صدمني هذا الأمر فقط وسلب الفرح من عائلتي".



وادّعى بيركهايمر أيضاً على المطعم الذي قدّم له هذه الوجبة ومورديه بتهمة الإهمال.