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ذهب في رحلة صيد مع عائلته ولم يعد... ما حصل مع هذه العائلة مأساوي وهذا مصير الوالد!

ذهب في رحلة صيد مع عائلته ولم يعد... ما حصل مع هذه العائلة مأساوي وهذا مصير الوالد!









وفي التفاصيل، قالت الشرطة المحلية إن زوجة الرجل وأطفاله أُصيبوا بصدمة نفسية بعد أن شهدوا على الهجوم المروع، إذ سحب الزاحف المفترس الرجل تحت الماء.



واستأنفت الشرطة وخدمات الطوارئ البحث عن الرجل عند الساعة 7 صباحًا يوم الاثنين، واستخدمت طائرات من دون طيار ومركبات مائية للمساعدة في البحث.



وسيقوم فريق البحث والإنقاذ بمراقبة التماسيح في المنطقة ليحدد أي منها قد يحتاج إلى الإمساك به.



ويُعتقد أن مكان الصيد، حيث سحب التمساح الرجل تحت الماء، هو موطن معروف للزواحف، وفق ما نقل موقع "



وزعم أحد سكان كوك تاون أن التمساح ربط بين الناس والطعام حيث كان بعض السكان المحليين يطعمونه الجثث على الطريق في اتجاه مجرى النهر. ذهبت عائلة في رحلة برية إلى شمال كوينزلاند للصيد بالقرب من أحد الأنهر بعد ظهر يوم السبت، ولكن لم يكن من المتوقع اختفاء رب الأسرة.وفي التفاصيل، قالت الشرطة المحلية إن زوجة الرجل وأطفاله أُصيبوا بصدمة نفسية بعد أن شهدوا على الهجوم المروع، إذ سحب الزاحف المفترس الرجل تحت الماء.واستأنفت الشرطة وخدمات الطوارئ البحث عن الرجل عند الساعة 7 صباحًا يوم الاثنين، واستخدمت طائرات من دون طيار ومركبات مائية للمساعدة في البحث.وسيقوم فريق البحث والإنقاذ بمراقبة التماسيح في المنطقة ليحدد أي منها قد يحتاج إلى الإمساك به.ويُعتقد أن مكان الصيد، حيث سحب التمساح الرجل تحت الماء، هو موطن معروف للزواحف، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وزعم أحد سكان كوك تاون أن التمساح ربط بين الناس والطعام حيث كان بعض السكان المحليين يطعمونه الجثث على الطريق في اتجاه مجرى النهر.