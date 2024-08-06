بعد الكشف سابقا عن أفكارها الانتحارية... ميغان ماركل تواجه التنمر بهذه الطريقة وتتحدث عن تجربتها

بعد الكشف سابقا عن أفكارها الانتحارية... ميغان ماركل تواجه التنمر بهذه الطريقة وتتحدث عن تجربتها



قالت ميغان ماركل إنها لم "تكشف" حتى الآن عن تجربتها مع التنمر علما أنها عبّرت سابقا عن أفكارها الانتحارية في مقابلة مع الإعلامية أوبرا وينفري.



وفي التفاصيل، أطلق يوم الأحد كل من دوقة ساسكس وزوجها الأمير هاري شبكة الآباء لدعم الذين فقدوا أطفالهم بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.



وأثناء حديثها عن التنمر عبر الإنترنت وتأثيره على الأطفال في برنامج "CBS Sunday Morning"، تحدثت ماركل عن كيفية ارتباط تجربتها الخاصة بهذه العائلات، قائلة: "عندما نمر بأي صدمة، أعتقد أن جزءًا من رحلة الشفاء الخاصة بنا، وهو جزء من رحلتي أيضا، يتجسّد بالقدرة على الانفتاح حقًا بشأن ذلك".



وأضافت ماركل أنها لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل تجربتها مع التنمر ولكنها لن ترغب أبدًا في أن يشعر شخص آخر بهذه الطريقة.



ويُذكر أنه في مقابلة سابقة في عام 2021 مع الإعلامية أوبرا وينفري، كشفت ماركل أنه كانت لديها الكثير من الأفكار الانتحارية أثناء حملها بابنها آرتشي بسبب ضغوط التعامل مع الحياة الملكية وطريقة تعامل الوسائل الإعلامية البريطانية معها حينها.



وبحسب بيان صحفي، فإن المبادرة التي أطلقتها مؤسسة "Archewell Foundation" التابعة لميغان ماركل والأمير هاري "ستوفر دعمًا للآباء والأمهات الذين عانى أطفالهم من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي، من مواجهة أذية قاتلة، أو إدارة صعوبات الصحة العقلية المستمرة، أو تجربة الخسارة المأساوية لطفل".