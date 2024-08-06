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رحلة ممتعة تقلب حياته رأسًا على عقب... هذا ما أصاب سائح ستيني في تركيا!
منوعات
2024-08-06 | 10:07
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رحلة ممتعة تقلب حياته رأسًا على عقب... هذا ما أصاب سائح ستيني في تركيا!
رحلة ممتعة تقلب حياته رأسًا على عقب... هذا ما أصاب سائح ستيني في تركيا!
انصدمت امرأة بعد أن فقدت والدها بسبب بكتيريا كان قد أُصيب بها أثناء السباحة في بحر إيجه في تركيا، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، سافر فيليب مايل الستيني مع زوجته فانيسا إلى تركيا في عام 2022، لكن أثناء استمتاعهما برحلة انزلقت ساقه داخل لوح خشبي.
وبناء على نصيحة أحد الأطباء، واصل مايل السباحة في البحر، وبعد بضعة أيام تحول لون ساقه إلى اللون الأسود.
وبعد أن هرع إلى المستشفى، تم تشخيص إصابته بعدوى خطيرة تُعرف بالتهاب اللفافة الناخر، وحاول الجراحون إيقاف انتشار العدوى في كل أنحاء جسم مايل عن طريق بتر ساقه.
ومع ذلك، توفي مايل خلال أيام قليلة بعد إصابته بتسمم الدم، وذلك عندما يتفاعل الجهاز المناعي بشكل مفرط مع العدوى، ما يسبب فشل الأعضاء.
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