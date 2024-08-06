لهذا السبب الصادم... شابة عشرينية تعتدي بوحشية على سائق! (صور)

ابتلعت فرشاة أسنان عن طريق الخطأ: ما حصل مع هذه المرأة خلال إجازتها مروّع!

ابتلعت فرشاة أسنان عن طريق الخطأ: ما حصل مع هذه المرأة خلال إجازتها مروّع!

"تم خداعنا بشدة"... هذا ما حصل مع مؤثرة لدى وصولها إلى فندق بألمانيا (صورة)