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لهذا السبب الصادم... شابة عشرينية تعتدي بوحشية على سائق! (صور)

منوعات
2024-08-06 | 10:17
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لهذا السبب الصادم... شابة عشرينية تعتدي بوحشية على سائق! (صور)
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لهذا السبب الصادم... شابة عشرينية تعتدي بوحشية على سائق! (صور)

لهذا السبب الصادم... شابة عشرينية تعتدي بوحشية على سائق! (صور)

أظهرت لقطات مصورة اللحظة التي هاجمت فيها امرأة غاضبة سائق أوبر في مدينة نيويورك بوحشية عن طريق استخدامها الرذاذ وذلك "بسبب لون بشرته"، وفق ما نقل موقع
"ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، أطلقت الشابة العشرينية جينيفر غيلبو رذاذ الفلفل في هجوم غير مبرر على السائق، شوهيل محمود البالغ من العمر 45 عامًا، أثناء رحلة في وقت متأخر من الليل في وسط مانهاتن.

وتقدّمت غيلبو نحو مقعد السائق لمهاجمته برذاذ الفلفل حيث حاول محمود ردها عنه ولكنه لم يتمكن من القيام بذلك، الأمر الذي دفعه للقفز من السيارة، ويمكن سماع صديقة الشابة وهي تصرخ "جين، جين، جين! لماذا فعلت ذلك؟".

وكشف محمود عما يتذكره من الحادث المرعب والدافع المزعوم خلف الاعتداء غير المبرر، حيث قال لصحيفة نيويورك بوست إن صديقتها كانت تصرخ وتسألها عن سبب تصرفها، فأجابتها الشابة أن لون بشرته كانت الدافع الأساسي.

ووصلت الشرطة بسرعة إلى مكان الحادث وألقت القبض على غيلبو بتهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة، لكن تم إطلاق سراحها لاحقًا وسيُحدد موعدًا للمحاكمة.

ولا تحقق السلطات حاليًا في الحادث باعتباره جريمة نابعة من الكراهية، وذلك على الرغم من ادعاءات محمود بالدوافع العنصرية.
 
 
 
 

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