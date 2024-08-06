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أُصيب بحمى شديدة وبدأ في التقيؤ... طفل يلاقي مصيرا مأساويا والسبب تشخيص خاطئ؟!
منوعات
2024-08-06 | 13:00
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أُصيب بحمى شديدة وبدأ في التقيؤ... طفل يلاقي مصيرا مأساويا والسبب تشخيص خاطئ؟!
أُصيب بحمى شديدة وبدأ في التقيؤ... مصير كارثي بانتظار طفل والسبب تشخيص خاطئ؟!
توفي طفل بعد خروجه من المستشفى علما أن الطبيبة الشرعية اكتشفت أنه كان من الممكن منع وفاته، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، كانت عائلة سوفاتزيس تقضي عطلتها في شمال شرق فيكتوريا في عام 2021، عندما أُصيب نوح بحمى شديدة وبدأ في التقيؤ، فأخذه والداه بن وستيف إلى مركز رعاية عاجلة في المدينة.
وتم نقل نوح إلى مستشفى وانجاراتا بناءً على نصيحة الممرضة، حيث شخصه الطبيب بول بومفورد بالتهاب المعدة والأمعاء وسمح له بالخروج بعد ثلاث ساعات على الرغم من استمراره في التقيؤ.
وساءت حالة نوح، لذلك نقله والداه إلى مركز طبي آخر في بينالا بعد ساعتين، ثم تم نقل نوح إلى مستشفى وانغاراتا وعانى الأخير من نوبات صرع في سيارة الإسعاف وأظهرت صورة الأشعة علامات التهاب السحايا، لذلك تم نقل نوح إلى مستشفى الأطفال الملكي في ملبورن.
وتوفي نوح في صباح اليوم التالي، ووجدت الطبيبة الشرعية كاثرين لورينز أن وفاة الطفل المأساوية كان بالإمكان منعها ولم يكن ينبغي أن يُسمح له بالخروج من المستشفى.
واعترف الدكتور بومفورد أثناء التحقيق بأنه أخطأ في تشخيص مرض نوح ووجد الطبيب الشرعي أن الطفل الصغير ربما كان لينجو بحال أعطي المضادات الحيوية فوراً عندما تم ادخاله إلى المستشفى.
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