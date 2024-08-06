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سحر أسود وطيور مقطوعة الرأس وجثة... مشهد مرعب على أحد شواطئ إسبانيا وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-08-06 | 14:00
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سحر أسود وطيور مقطوعة الرأس وجثة... مشهد مرعب على أحد شواطئ إسبانيا وهذه التفاصيل!
سحر أسود وطيور مقطوعة الرأس وجثة... مشهد مرعب على أحد شواطئ إسبانيا وهذه التفاصيل!
عُثر على جثة رجل ستيني على شاطئ صخري في إسبانيا بالقرب من دجاجات ميتة ومقطوعة الرأس، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، أبلغت زوجة الرجل خدمات الطوارئ أنها وجدت الرجل فاقدًا للوعي ومحاطًا بجثث الطيور ذات الرؤوس المقطوعة.
وهرعت الشرطة وفرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الرجل.
وقيل إن الرجل بدأ في تحضير الطقوس الشيطانية قبل أن يتوجه إلى الشاطئ لتقديم الحيوانات كتضحية وفق طقوس شيطانية معينة.
وعندما وصل رجال الشرطة والمسعفون إلى مكان الحادث، وجدوا الرجل محاطًا برؤوس الدجاجات وبزوجته وأطفاله المصدومين.
وفي هذا السياق، تنتظر الشرطة نتائج تشريح الجثة لكنها لا تتعامل مع الحادث على أنها جريمة في الوقت الحالي، كونه لم تظهر على جسد الرجل أي آثار لكدمات أو صدمات.
وأشارت التقارير المحلية إلى أن وفاة الرجل مرتبطة برد فعل على العقاقير التي ربما تناولها كجزء من طقوس السحر الأسود.
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