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ترميم شقة يؤدي الى اكتشاف مرعب... طفل مدفون تحت ألواح الأرضية منذ سنة 1910 والطريقة التي وُضع فيها مخيفة!

منوعات
2024-08-06 | 12:26
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ترميم شقة يؤدي الى اكتشاف مرعب... طفل مدفون تحت ألواح الأرضية منذ سنة 1910 والطريقة التي وُضع فيها مخيفة!
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ترميم شقة يؤدي الى اكتشاف مرعب... طفل مدفون تحت ألواح الأرضية منذ سنة 1910 والطريقة التي وُضع فيها مخيفة!

توفي طفل اكتشفه مقاولون تحت ألواح الأرضية أثناء ترميم شقة تقع فوق مطعم بيتزا، في ظروف غامضة تعود إلى أكثر من 100 عام.

ووفق موقع "ديلي ميل"، عُثر على الهيكل العظمي للمولود الجديد في منزل في مقاطعة دورهام البريطانية، الأسبوع الفائت، ملفوفًا بورق الجرائد وبخيوط حول رقبته.

وتمكن المحققون من تحديد أن جزءًا من الورقة يعود تاريخه إلى عام 1910. وأفاد خبراء الطب الشرعي بأن الطفل كان مكتمل الحمل في الأسبوع الأربعين.

أعلنت الشرطة أنه سيتم إجراء المزيد من اختبارات الطب الشرعي خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك التأريخ بالكربون، لتأكيد النتائج الأولية. ولم يتم بعد تحديد جنس الطفل.

تبذل شرطة دورهام جهودًا حثيثة لمعرفة من كان يعيش في العقار الواقع في فور بوندجيت في وقت وفاة الطفل.

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