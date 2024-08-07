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مشاكلها العقلية دمرت حياتها... ما فعلته هذه الأم مع ابنتها صادم وهذا كان مصيرها!
منوعات
2024-08-07 | 08:11
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مشاكلها العقلية دمرت حياتها... ما فعلته هذه الأم مع ابنتها صادم وهذا كان مصيرها!
مشاكلها العقلية دمرت حياتها... ما فعلته هذه الأم مع ابنتها صادم وهذا كان مصيرها!
قررت محكمة في أستراليا عدم سجن إحدى الأمهات بسبب مشاكلها العقلية بعدما أهملت ابنتها وتركتها في منزل مليء بالبراز البشري والحيواني.
وبدورها، أكدّت المرأة أنها غير مذنبة بعدما أخذت الشرطة ابنتها منها في شهر كانون الثاني الفائت، والتي قيل إنها ارتدت ملابس وحفاضات متسخة طوال فترة وجودها في المنزل.
وزعم أقرباء الفتاة أنهم تعرضوا للضرب وأصيبوا بكدمات وخدوش عندما حاولوا اصطحابها، وقالت عمتها إنها شاهدت أيضاً صراصير في جميع أنحاء المنزل العام الفائت، بحسب ما ورد في صحيفة "ديلي تلغراف".
كما زعمت عمة الفتاة أيضاً أنها رأت البراز البشري والحيواني على جدران المنزل، لافتةً إلى إصابة الفتاة بحروق في يديها وساقيها.
وبدوره، قال عم الفتاة أنه لاحظ عندما جاء لاصطحابها أن رائحة شعرها شبيهة بالبول بالإضافة إلى رائحة ملابسها الكريهة.
وقضت الأم ستة أشهر في الحجز قبل إطلاق سراحها بكفالة مشروطة الشهر الفائت، إلا أنه لا يسمح لها برعاية الأطفال أو الحيوانات.
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