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كان يقضي وقتاً ممتعاً في مقهى ليلي... فاجعة تصيب سائحاً في بلد أوروبي

منوعات
2024-08-07 | 10:44
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كان يقضي وقتاً ممتعاً في مقهى ليلي... فاجعة تصيب سائحاً في بلد أوروبي
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كان يقضي وقتاً ممتعاً في مقهى ليلي... فاجعة تصيب سائحاً في بلد أوروبي

ألقت الشرطة القبض على رجل مشتبه بقتله سائحًا بريطانيًا باستخدام فنون الدفاع عن النفس بالقرب من ملهى ليلي في جزيرة غران كناريا الإسبانية.

في البداية، كان يُعتقد أن الضحية البالغة من العمر 47 عامًا توفيت بسبب نوبة قلبية بعد تعاطي المخدرات، إلا أن المحققين أعلنوا اليوم أنهم يتعاملون مع الحادثة كجريمة قتل، بعدما ألقوا القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 32 عامًا في 29 تموز، يُشتبه في استخدامه فنون الدفاع عن النفس المعروف باسم "ماتا لياو" في قتل الضحية.

ووقع الحادث في ملهى ليلي يسمى "ديسكوتيكا شيك" في منتجع بلايا ديل إنغليس بجنوب غران كناريا في الساعات الأولى من يوم 27 تموز، وفقًا لمصادر مطلعة.

وأفاد متحدث باسم الشرطة الوطنية في سان بارتولومي دي تيراخانا بأنهم راجعوا أدلة من كاميرات المراقبة تُظهر أحد موظفي النادي وهو يمسك الضحية من رقبته قبل أن يسقط على الأرض مشلولًا.

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