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متحف في مدريد يتيح للمكفوفين استكشاف معالم أثرية باللمس
منوعات
2024-08-07 | 14:00
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متحف في مدريد يتيح للمكفوفين استكشاف معالم أثرية باللمس
متحف في مدريد يتيح للمكفوفين استكشاف معالم أثرية باللمس
ينظّم أحد المتاحف في مدريد معرضاً لمجسمات تمثّل معالم أثرية من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تتيح للمكفوفين الاطلاع عليها باللمس.
وباستخدام أطراف أصابعهما، يبحث خوسيه بيدرو ومارينا عن مدخل كنيسة ساغرادا فاميليا المعروضة ضمن مجسّم قبل أن يستكشفا واجهتها وأبراجها.
ويقول خوسيه بيدرو بحماسة أمام نسخة خشبية من كاتدرائية برشلونة الشهيرة التي صمّمها غاودي، وهي أصغر بحوالى 137 مرة من الكنيسة الفعلية، ويبلغ طولها نحو متر واحد، "ثمة الكثير من التفاصيل الصغيرة، الكثير! السقف مثلاً غريب جداً!".
وتقول مارينا روخاس "لم أتخيّل كنيسة ساغرادا فاميليا على هذا النحو... إنها مفاجأة كبيرة، فهذا المعرض يوفر فكرة عامة عن شكل الكاتدرائية وحجمها".
وعام 1992، أسّست منظمة أونسه الوطنية للمكفوفين الإسبان التي ينتسب إليها 71 ألف عضو، متحف مدريد للمكفوفين الذي يضمّ 37 مجسّماً من معالم أثرية معظمها مدرج على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي.
وتتيح الأعمال المصنوعة من الخشب والمعدن والصمغ والحجر، للزوار سواء كانوا يعانون من مشاكل في البصر أم لا، استكشاف المجسمات باللمس، في تجربة حسية مصممة للمكفوفين، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ويعرض متحف مدريد للمكفوفين أيضاً أعمالاً فنية أنجزها فنانون من ذوي الإعاقات البصرية، بالإضافة إلى مساحة لعرض المعدات المستخدمة منذ بداية القرن التاسع عشر حتى ثمانيات القرن العشرين، لإتاحة الجانب الثقافي للمكفوفين.
وتقول روخاس إنّها تجربة "مذهلة"، مضيفةً "لا يمكن لأي مرشد شرح كل التفاصيل لشخص كفيف، وجعله يكوّن صورة شاملة عن المعلم السياحي، وهو ما يولّد شعوراً بالإحباط..."، أما في المتحف فيمكن لمس قطع صغيرة لمجسمات من أماكن كثيرة في العالم".
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