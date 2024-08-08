بعد ولادة ابنتهما... الأمير الحسين والأميرة رجوة في صور عائلية تخطف القلوب (صور)

نشر ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مجموعة من الصور عبر حسابه على انستغرام والتي جمعته بزوجته الأميرة رجوة الحسين وابنتهما المولودة حديثاً الأميرة إيمان.

وعلّق الأمير الحسين على المنشور كاتباً: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. شكرًا لنشامى الخدمات الطبية الملكية على ما قدموه من رعاية طبية لرجوة وإيمان طيلة الفترة الماضية".

والجدير ذكره أن الأمير الحسين والأميرة رجوة رزقا بمولودتهما الأولى الأميرة إيمان يوم السبت 3 آب وذلك بحسب بيان الديوان الملكي الأردني.