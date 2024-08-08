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نجمة شطرنج قررت الانتقام من خصمتها بطريقة مرعبة... ما فعلته داخل قاعة المنافسة لا يُصدق!
منوعات
2024-08-08 | 14:27
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نجمة شطرنج قررت الانتقام من خصمتها بطريقة مرعبة... ما فعلته داخل قاعة المنافسة لا يُصدق!
زُعم أن نجمة شطرنج سممت منافستها بالزئبق في وضح النهار بعد أن أساءت إليها.
وأظهرت كاميرا المراقبة لاعبة الشطرنج الروسية أمينة أباكاروفا البالغة من العمر 40 عامًا وهي ترمي ما يُعتقد أنها مادة كيميائية سامة على رقعة الشطرنج.
وظهرت أباكاروفا في اللقطات وهي تسير عبر الغرفة، وتنظر إلى الأعلى لترى ما إذا كان أحد الشخصين القريبين لاحظها وهي تنفذ الحيلة للإطاحة بأوميغانات عثمانوفا، وفق ما نقل موقع
ذا صن.
وتبين أن خصمتها القديمة أومايغانات عثمانوفا، 30 عاماً، كان من المقرر أن تلعب في تلك الغرفة في وقت لاحق من ذلك اليوم كجزء من بطولة داغستان للشطرنج في جنوب روسيا.
ولعبت عثمانوفا على النحو المنشود وأصيبت "بدوار شديد وغثيان" نتيجة استنشاق المادة السامة.
وبعد التسمم، واصلت عثمانوفا المشاركة في البطولة - وحتى فازت بالجائزة.
وبحسب ما ورد، اعترفت أباكاروفا، 40 عامًا، بسكب الزئبق بالقرب من اللوح في مؤامرة ماكرة لإيذاء عثمانوفا.
وأبلغ حكم البطولة الشرطة بالحادثة، وتم فحص كاميرات المراقبة بعد فترة وجيزة.
وتم احتجاز أباكاروفا وتواجه السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال تمت إدانتها، وتواجه اتهامات بـ "تعمد إلحاق الأذى الجسدي".
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