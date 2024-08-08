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"جهاز مناعتي هاجم طفلي عندما كان في رحمي"... ما حصل مع هذه الوالدة غريب وهذا مصير الجنين!

منوعات
2024-08-08 | 15:27
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&quot;جهاز مناعتي هاجم طفلي عندما كان في رحمي&quot;... ما حصل مع هذه الوالدة غريب وهذا مصير الجنين!
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"جهاز مناعتي هاجم طفلي عندما كان في رحمي"... ما حصل مع هذه الوالدة غريب وهذا مصير الجنين!

احتاج طفل إلى عمليتي نقل دم طارئتين لإنقاذ حياته بعد أن هاجمه جسم أمه خلال تواجده في رحمها.

وفي التفاصيل، لم يكن آرثر ويليامز الصغير، وهو الآن في عامه الأول، ينمو بالسرعة المتوقعة في الرحم، لذا قرر الأطباء إجراء الاختبارات.

واكتشفوا أن الطفل الذي لم يولد بعد، لديه نفس فصيلة الدم النادرة مثل والده، مات ويليامز، 33 عامًا، ويطلق عليه اسم Rh سلبي، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وكانت سام ويليامز، البالغة من العمر 29 عاماً، وهي أم لثلاثة أطفال، تمتلك فصيلة دم مختلفة، لذا عامل جسدها الطفل على أنه شيء "غريب" وهاجمه جهازها المناعي.

وكان لا بد من ولادة آرثر مبكرًا بأسبوعين عبر عملية قيصرية وتم نقله بسرعة إلى مستشفى نوح آرك للأطفال في كارديف، وهو يعاني من اليرقان الشديد - على الرغم من عدم ظهوره باللون الأصفر المعتاد.

وكان لا بد من إجراء عمليتي نقل دم والعلاج بالضوء لإنقاذ حياته، ولكنه الآن في المنزل ويزداد قوة كل يوم.

وقالت سام، مستشارة التوظيف في هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "لأنني أملك فصيلة دم مختلفة، كان جسدي يعامله كجسم غريب عنه".

كان سام ومات، مدرب السباحة، سعيدين عندما حملت سام في أوائل عام 2022.

ولدى الزوجين أوليفر، ثمانية أعوام، ونوح، ثلاثة أعوام، وتقول سام إن كل حالات حملها كانت سلسة.

وأوضحت أن "لقد كنت امرأة حامل محظوظة للغاية... ربما شعرت بأنني بأفضل حالاتي عندما كنت حاملاً."

وكانت سام تحت إشراف استشاري طوال فترة حملها من نوح وآرثر وأجرت فحوصات إضافية.

وفي الشهر السابع، لاحظ الأطباء أن آرثر لم يكن ينمو بسرعة كبيرة وقاموا بفحص فصيلة دمه وفصيلة دم مات.

ووجدوا أن فصيلة دمه مختلفة عن فصيلة دم سام، مما يعني أن جسدها كان يعيق نموه.

وحذر الأطباء من أن آرثر قد يولد مصابًا باليرقان الشديد ويمكن أن يصاب بفقدان السمع أو الشلل الدماغي.

وناقش الأطباء موعد ولادة آرثر، لكنهم قرروا حجز موعد لإجراء عملية قيصرية مخطط لها في الأسبوع 36.

ووُلد آرثر في مستشفى جامعة ويلز في 6 أيلول 2022 الساعة 2 ظهرًا، وكان وزنه 5 أرطال و9 أونصات.




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