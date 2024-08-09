ما هي المدة الزمنية التي يجب أن يستغرقها الرجل للاعتراف بحبه للمرأة؟

أثار مدرب المواعدة الأسترالي جيك مادوك جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما حدد المدة التي يجب أن يستغرقها الرجل للاعتراف بحبه للمرأة.

وقال مادوك في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل: "إذا لم يعترف شريكك بحبه لك بحلول 3 أشهر فهو ليس شريكك المثالي".

وتابع: "كل ما لديك هو 3 أشهر فقط وعبارة أنا أحبك هي مفتاح العلاقة الناجحة".

ومن جهتهم، وصف المتابعون نصيحة مادوك بالحقيقية، بينما رفض البعض الآخر تحديد الإطار الزمني المناسب لاعتراف الشريك بحبه واعتبروا أن المدة التي حددها مادوك قصيرة وغير كافية.

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