اعتقدت أنها مصابة بمتلازمة القولون العصبي... لكن ما اكتشفته لاحقاً قلب حياتها رأساً على عقب!

أصيبت امرأة من مدينة برمنغهام في إنكلترا تتمتع بصحة جيدة بالصدمة، بعدما اكتشفت إصابتها بورم مميت كان ينمو في بطنها لأشهر بوزن أكبر من وزن المولود الجديد.

وعانت سامانثا بوسويل من آلام خفيفة في الظهر وانتفاخ قبل انهيارها بشكل مفاجئ بعد الانتهاء من سباق ترياتلون واعتقدت أن الأعراض التي أصيبت به كانت بسبب ممارسة التمارين الرياضية الروتينية ومتلازمة القولون العصبي.

ونقلت بوسويل إلى المستشفى في شهر آب من العام 2022 حيث اكتشف الأطباء إصابتها بورم ضخم في الأنسجة الرخوة في الجزء الخلفي من بطنها، يعرف باسم ساركوما.

وخضعت بوسويل لعمليات جراحية عدّة لإنقاذ حياتها، الأمر الذي جعلها تفقد القدرة على المشي بشكل صحيح لأكثر من سنة.

وقالت بوسويل: "لقد وجدت صعوبة في استيعاب حجم الورم، لكن الجراح كان واثقًا جدًا منذ البداية من إمكانية إنقاذي".

وعادت بوسويل إلى عالم سباقات الترياتلون مرة أخرى هذا العام، واستطاعت الفوز بالمركز الأول وهي تتدرب حالياً للمشاركة في السباق المقبل.

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