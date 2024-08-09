الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في فنلندا... عشبة بحرية قديمة تذهل الباحثين وهذه التفاصيل!

منوعات
2024-08-09 | 15:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في فنلندا... عشبة بحرية قديمة تذهل الباحثين وهذه التفاصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
في فنلندا... عشبة بحرية قديمة تذهل الباحثين وهذه التفاصيل!

في فنلندا... عشبة بحرية قديمة تذهل الباحثين وهذه التفاصيل!

عثر الباحثون في فنلندا على أقدم عشبة بحرية معروفة حتى الآن، تعود إلى 1403 سنة، الأمر الذي أتاح طريقة جديدة لتحديد عمر النباتات البحرية، وذلك بحسب ما أوضح الباحث الذي أدار الدراسة لوكالة "فرانس برس".

فمن خلال قياس عدد التحوّرات الجينية مع مرور الوقت في المروج تحت الماء والتي تتكاثر من طريق استنساخ نفسها بشكل لامتناهٍ، تمكّن فريق من الباحثين من جامعات لندن وديفيس في ولاية كاليفورنيا الأميركية وكيل وأولدنبورغ الألمانيتين من تحديد عمر سلف هذه النباتات بدقة لم يسبق لها مثيل.

وقال الباحث الذي أدار الدراسة المنشورة في حزيران في مجلة "نيتشر إيكولوجي أند إيفولوشن" العلمية ثورستن رويش لوكالة فرانس برس إنه "أول تقدير موثوق به لعمر مستنسخ".

وباستخدام طريقة "الساعة الجينية"، درس الباحثون 20 مجموعة من عشبة الأنقليس حول العالم قبل أن يكتشفوا، في المياه الساحلية الفنلندية لبحر البلطيق، أقدم قاعدة أعشاب بحرية معروفة حتى الآن، ويبلغ عمرها أكثر من 1403 سنوات.

ويوفر تحديد عمر النباتات معطيات عن عمل النظم البيئية وعمليات الشيخوخة في العالم الطبيعي، بحسب الباحث.

ورأى رويش، وهو عالم في مجال البيئة البحرية وعالم الأحياء التطوري في مركز "جيومار" التابع لجامعة كيل الألمانية أن "من المثير للاهتمام فهم كيفية تجنب النباتات أعراض الشيخوخة على مدى آلاف السنين"، معتبراً أن ذلك يمكن أن يوفّر فكرة عن "كيفية إدارة الشيخوخة لدى البشر".

وتوقع أن تتيح هذه الطريقة الجديدة في المستقبل اكتشاف النباتات المائية الأقدم، التي يبلغ عمرها "مئة ألف عام أو أكثر".

وتتكاثر مجموعات عشبة الأنقليس من خلال الزهور والبذور والجذور في الرواسب، وتوفر بيئات بحرية مهمة للكائنات الحية الأخرى وتخزن ثاني أكسيد الكربون في سيقانها وجذورها.

وشرح رويش أنها "النظام البيئي الأهم في بحر البلطيق".

ورغم قدرته على البقاء، يعد عشب الأنقليس من الأنواع المهددة بالانقراض في بحر البلطيق الذي تحيط بمياهه الضحلة القليلة الملوحة ألمانيا وبولندا وفنلندا والسويد ودول البلطيق وروسيا.

ويشكّل تلوث المغذيات الناتج من قطاعات مثل الزراعة والحراجة، إلى جانب ارتفاع درجات حرارة البحر بسبب تغير المناخ، تهديداً كبيراً لعشبة الأنقليس.

ولاحظ رويش أن "60 في المئة من عشبة الأنقليس انقرضت على مدى الأعوام المئة الأخيرة في غرب بحر البلطيق".

آخر الأخبار

منوعات

فنلندا...

بحرية

قديمة

الباحثين

التفاصيل!

LBCI التالي
ما اكتشفوه في الأرجنتين يحاكي الأفلام... ضجيج سيارة أوصلهم الى "بداية النفق" وخلّصهم من "سرقة القرن"!
"جهاز مناعتي هاجم طفلي عندما كان في رحمي"... ما حصل مع هذه الوالدة غريب وهذا مصير الجنين!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-08-06

سحر أسود وطيور مقطوعة الرأس وجثة... مشهد مرعب على أحد شواطئ إسبانيا وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2024-08-04

"تظاهرت بأنني مثلي الجنس للحصول على وظيفة"... ما حصل مع هذا الرجل صادم وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2024-08-04

"أوقفوا العلاجات الطبية واصفعوا أنفسكم لتشفوا"... تحذيرات من مفهوم "طبي" خطير وهذه التفاصيل! (صور)

LBCI
فنّ
2024-08-03

"رقصة اسباني" تجمع جورج وسوف وجاد شويري مجدداً... وهذه التفاصيل! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:50

اعتقدت أنها مصابة بمتلازمة القولون العصبي... لكن ما اكتشفته لاحقاً قلب حياتها رأساً على عقب!

LBCI
منوعات
12:33

ما هي المدة الزمنية التي يجب أن يستغرقها الرجل للاعتراف بحبه للمرأة؟

LBCI
منوعات
11:30

ما حصل مع هذا الطبيب لم يكن متوقعاً: تجاهل أعراضه لمدة سنة كاملة وهذه النتيجة!

LBCI
منوعات
10:09

خضع لعملية استئصال أعضاء قسرية ونجا... قصة مروعة لرجل صيني وهذه تفاصيلها!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:54

الوكالة الوطنية: غارة اسرائيلية استهدفت بلدة حولا - الحارة الشمالية

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-09

الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية هاجمت الليلة الماضية مقر قيادة لحزب الله في منطقة حناوية وبنية تحتية في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان ومنصة إطلاق استخدمها حزب الله في منطقة عيتا الشعب

LBCI
أخبار لبنان
03:53

ميقاتي تبلغ من وزير الخارجية نتائج زيارته الى مصر وتأييدها غير المشروط للبنان وضرورة انهاء الحرب

LBCI
أخبار دولية
13:00

مصادر لرويترز: إدارة بايدن سترفع حظرا على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:01

تحطم طائرة على متنها 62 شخصا في البرازيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

الاعتداءت الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... صيدا والناقورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

دير القديس هيلاريون في غزة على لائحة التراث العالمي لليونيسكو والتراث المهدد بالخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

فرنسا تحجز مقاعدها في نهائيات الاولمبياد... واول ميدالية ذهبية لافريقيا في مسابقة الـ200 متر ركض للرجال

LBCI
أخبار لبنان
13:53

لليوم العاشر على التوالي... فعاليات SUMMER IN ACTION مستمرة في شبروح - فاريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

باصات النقل المشترك بمرحلتها الثانية تفتح خلال ايام خط نهر الموت - بعبدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

جدل في العراق حول تعديل قانون قد يعيد السماح بتزويج القاصرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

المنافسة بين ترامب وهاريس في أوجها.. والمناظرة الأولى في 10 أيلول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

العلاقات بين اسرائيل وتركيا متوترة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:45

فنانة عربية شهيرة تعلن انسحابها من الوسط الفني وتهدد بالانتحار على الهواء! (فيديو)

LBCI
فنّ
09:30

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة معاً على متن "هليكوبتر"... وصورة توثق اللحظة الرومانسية! (صورة)

LBCI
فنّ
05:00

شيرين عبد الوهاب في أول صورة لها بعد أزماتها الأخيرة... التغييرات في شكلها واضحة! (صورة)

LBCI
صحف اليوم
16:32

مصدر مطلع لـ"الأنباء" الكويتية: مساعي تطويق تداعيات عملية اغتيال شكر تتصاعد

LBCI
رياضة
15:50

شارك في أولمبياد باريس... توقيف مصارع مصري في فرنسا والسبب صادم!

LBCI
آخر الأخبار
11:54

معلومات اولية تفيد بأن الغارة الاسرائيلية استهدفت أحد الكوادر بحركة حماس في مخيم عين الحلوة ويدعى سامر الحاج

LBCI
صحة وتغذية
14:50

خبيرة تحذر: تجنبوا القيام بهذه الخطوة بعد تنظيف الأسنان مباشرةً!

LBCI
أخبار لبنان
14:09

صخرة بكفيا تقرب ما فرقته السياسة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More