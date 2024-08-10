سيلفيو شيحا مع زوجته الحامل... وسؤال للمتابعين: "صبي أو بنت؟" (صور)

نشر الرياضي سيلفيو شيحا عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين ظهر فيهما مع زوجته الحامل جيسيكا ميغيل، وذلك خلال حضورها إحدى الحفلات.

وعلّق على المنشور بالقول: "حامل في الشهر التاسع وما زالت تبدو مذهلة. هل هي حامل بصبي أو بنت؟".

ويُذكر أن سيلفيو شيحا دخل القفص الذهبي في عام 2021، وكان قد أثار الجدل في تصريحاته خلال المقابلات وخاصةً بعدما كشف أنه تزوج امراةً مطلقة مع 3 أطفال.